5 katlı apartmandan bir anda alevler yükseldi

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Durmuş Korucu’ya ait 5 katlı apartmanın çatısında çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bütün çatıyı saran alevler itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle söndürüldü. Apartmanın çatısında ve Mustafa Işık’ın dairesinde hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA