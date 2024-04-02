Erdoğan: “Ya kendimizi toparlarız ya da güneşi gören buz misali erimeye devam ederiz.''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık etti. Toplantıda, geçtiğimiz pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin sonuçları ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin oy oranının yüzde 44,3'ten yüzde 35,5'e düştüğünü, Cumhur İttifakı'nın oy oranının ise yüzde 51,6'dan yüzde 40,5'e gerilediğini belirtti. Bu durumun temel sebebinin, önceki seçimlerde AK Parti'ye oy veren seçmenlerin bu sefer sandığa gitmemesi olduğunu vurguladı.

2024 seçimlerine katılım oranının 2019 seçimlerine göre 6 puan düştüğünü ve bu düşüşün büyük bir kısmının AK Parti seçmenlerinden kaynaklandığını ifade etti. Erdoğan, seçmenin sandığa gitmemesinde parti teşkilatı, genel merkez ve adaylardan kaynaklanan sorunların etkili olduğunu söyledi ve aday belirleme sürecinin de dahil olduğu bir dizi konuda üzerinde durulması gerektiğini belirtti.

Hayat pahalılığı, Kovid-19 salgını ve Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle artan enflasyon baskısının seçmenlerin sandığa küsmesine neden olan diğer faktörler olduğunu kaydetti. Emeklilerin yüksek enflasyon nedeniyle refah kaybına uğradığını ve bu durumu hafifletmeye çalıştıklarını ancak başarılı olamadıklarını dile getirdi.

'GAZZE KRİZİNDE SİYASİ SALDIRILARA MARUZ KALDIK'

Gazze krizinde yapılan çabalara rağmen siyasi saldırıları savuşturmanın ve bazı çevreleri ikna etmenin zorluklarını anlattı. Toplantıda ayrıca, partideki "kibir hastalığına" ve parti içi ilişkilere dikkat çekildi. Erdoğan, partinin oy kaybı ve diğer sorunlarını ele alırken, hataları millete atmanın doğru olmadığını, sorumluluğun parti içinde aranması gerektiğini vurguladı. Hatay'daki başarının örnek alınması gerektiğini ve milletin verdiği mesajın net olduğunu belirtti.

'YA KENDİMİZİ TOPLARIZ YA DA BUZ MİSALİ ERİRİZ'

Son olarak, hatalardan ders alınarak yolun devam etmesi gerektiğini, aksi takdirde daha büyük kayıpların yaşanabileceğini söyledi. Erdoğan sözlerini şöyle noktaladı:

“Ya hatalarımızı görerek kendimizi toparlarız ya da güneşi gören buz misali erimeye devam ederiz. Ya başından sonuna kadar işimizi dört dörtlük yaparız ya da çok daha ağır bedeller ödemekten kurtulamayız. Ya milletimizle olan gönül köprülerimizi yeniden güçlendiririz ya da eleştirdiğimiz partilere benzemekten kendimizi alıkoyamayız. Kim olursa olsun hiç kimsenin 22 yıllık birikimi, 22 senelik zorlu bir mücadeleyi heba ve heder etmesine izin veremeyiz, buna müsaade etmeyeceğiz.”

Kaynak: KARAR