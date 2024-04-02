Son Dakika! Seçimin galibi belediye başkanı ölüm tehditleri nedeniyle emniyete sığındı

Burdur'un Tefenni ilçesinde, bugün içerisinde iki grup, önce Tefenni İlçe Kaymakamlığı önünde sloganlar atarak şikayetlerini dile getirdi. Kaymakamlık önünde 'Baskı istemiyoruz' sloganları attılar.

EMNİYET ÇIKIŞINDA BEKLİYORLAR

Akşam ise seçimi kazanan Ümit Alagöz, ölüm tehdidi aldığını ileri söyleyerek Tefenni İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde şikayet başvurusu yaptı. Bir grubun ise Alagöz'ü emniyet çıkışında beklediği öğrenildi.

BİR AN ÖNCE HUZURUN SAĞLANMASINI İSTİYORLAR

Tefenni'de yaşayanlar iki taraf arasında yaşanan bu gerginlikten şikayetçi durumdalar. Tefenni'nin seçimlerin de bitmesiyle birlikte bir an önce eski huzuruna kavuşmasını istiyorlar. İki tarafın da en kısa sürede barışmaları en büyük istekleri olduğu öğrenildi.

Kaynak: Haber Merkezi