02 Nis 2024 - 22:33- Magazin G:

Rapçi Çakal'dan Danla Biliç'e şarkı

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‘Çakal’ ismiyle tanınan rapçi Emirhan Çakal eski sevgilisi fenomen Danla Biliç'e şarkı yaptı. Şarkıdaki göndermeler ise gündeme bomba gibi düştü.

Rapçi Çakal'dan Danla Biliç'e şarkı mask
Rapçi Çakal'dan Danla Biliç'e şarkı
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Makyaj videoları ile bir anda büyük bir izleyici kitlesine ulaşan ve sonrasında fenomen olan Danla Bilic, doğum gününde yeni bir aşka yelken açtığını  sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Fenomen ismin, 'İmdat İmdat' şarkısıyla hafızalara kazınan rapçi Emirhan Çakal ile birlikte olduğu ortaya çıkmıştı. Çakal, Bilic ile dudak dudağa pozunu paylaşmıştı. Danla ise aşk pozlarını "Diğer yarım" diyerek yayınlamıştı.

Son olarak Kubilay Aka ile aşk yaşayan Danla Biliç, yeni sevgilisi Çakal ile eğlenceli anlarını sık sık sosyal medya hesabından yayınlıyordu. İkilinin sosyal medyadan gündem olan paylaşımlarına kullanıcılardan: 'Reklam kokuyor', 'Kendimi kaptırmayacağım dedikten hemen sonra ben', 'Çok enteresan bir ilişki' gibi yorumlar gelmişti.

Aşkları dolu dizgin devam eden ve mutluluklarını sosyal medyadan gözler önüne seren ikili hakkında ayrılık iddiaları ortaya atılmıştı. Bu iddiaların ardından Biliç ve Çakal'ın başka ülkelere tatile gitmeleri ve birbirlerini takipten çıkmaları ayrıldıklarını doğrulamıştı. Çift 3 aylık ilişkilerini sessiz sedasız bitirmişti.

Rapçi Çakal, son şarkısının sözlerini sosyal medya hesabından duyurdu. Şarkıda geçen sözler ise Danla Biliç'e gönderme olarak yorumlandı. Çakal’ın yeni şarkısının sözleri ise şöyle: “Damla damla damlarsın, değerini kaybedince anlarsın. Yeri gelir şarkılarda bağırırsın, günü gelir şarkılarda ağlarsın.’’

Kaynak: CNNTURK

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02 Nis 2024 - 22:33 - Magazin

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