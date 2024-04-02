Didem Soydan'dan Murat Kurum'a: "Senin bıyığın..."

Gündemi yakından takip eden Didem Soydan'dan da seçim paylaşımı geldi.

31 Mart mahalli idareler seçiminde kaybeden AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'a model Soydan'dan teşekkür mesajı geldi.

Sosyal medya paylaşımları ve pozlarıyla sık sık adından söz ettiren Didem Soydan Murat Kurum'un fotoğrafını paylaşarak şunları yazdı:

"Asıl teşekkür sana ve sen için hemfikir olanlara. Yani bu kadar mı karşı tarafa hizmet edersin ey yüce insan. Gönlümde apayrı bir yerde olacaksın ayrıca senin bıyığın gerçekten sağ olsun."

Kurum seçim sonrasında "Tercihini hangi partiden yaparsa yapsın sandığa giden her vatandaşımıza çok teşekkür ediyorum. Bize inanan bizimle beraber yol yürüyen dava arkadaşlığı yaptığımız tüm dava arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Bizi bağrına basan tüm İstanbullu hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum" demişti.

Kaynak: MYNET