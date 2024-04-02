Ali Koç'tan flaş açıklama: ''En az tercih edilen opsiyon ligden çekilme''

Trabzonspor ile oynanan Süper Lig maçında yaşanan olayların ardından olağanüstü genel kurula gitme kararı alan Fenerbahçe, "Futbol A takımının Süper Lig'den çekilmesi dahil alınacak aksiyonların değerlendirilmesi." gündemiyle toplandı.

Ülker Stadyumu'ndaki Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, çoğunluğun sağlanmasının ardından başladı.

ALİ KOÇ VE İSMAİL KARTAL GELDİ

Fenerbahçe Kulübünde çoğunluğun sağlanması halinde gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurul öncesi başkan Ali Koç ve futbol A takımının teknik direktörü İsmail Kartal, Ülker Stadı'na geldi.

Statta düzenlenecek toplantı öncesinde sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleriyle futbol A takımı teknik direktörü İsmail Kartal, alkışlar ve tezahüratlar eşliğinde alana giriş yaptı.

Ali Koç ve İsmail Kartal'a, futbolculardan Bright Osayi-Samuel ve Ferdi Kadıoğlu da eşlik etti.

Başkan Koç ve beraberindekiler, tribünlerde yerini alan kongre üyeleri tarafından uzun süre alkışlandı.

EROL BİLECİK: "GEREKLİ SAYI VE DAHA FAZLA KATILIM İÇİN BİRAZ DAHA ZAMANA İHTİYACIMIZ VAR"

Fenerbahçe Başkan Vekili ve Kulüp Sözcüsü Erol Bilecik, kürsüye gelerek kongre üyelerine seslendi. Bilecik, dışarıda çok büyük bir kalabalık olduğunu, onların da stada girmesinin ardından genel kurul toplantısının başlayacağını açıkladı. Erol Bilecik "Dışarıda muazzam bir kalabalık var. Gerekli sayı ve daha fazla katılım için biraz daha zamana ihtiyacımız var. Sonrasında anonsla Genel Kurul toplantımızı açacağız. Sabrınız için teşekkür ediyoruz." dedi.

"OMUZ OMUZA TEK YÜREK OLACAĞIZ"

Erol Bilecik, çoğunluğun sağlandığını ve gerekli sayının aşıldığını söyledi. Bilecik açıklamasında, "Bugünü iyi not edin. Bugün burada 22 bin 588 kongre üyemizi geçmiş bulunuyoruz. Bugün hepinizin ileride birgün o günü çok iyi hatırlıyorum diyeceğiniz bir gün. Hakkımızı aramak için ayağa kalkacağımız gün. Bundan sonraki adımları belirleyeceğimiz gün. Hep birlikte bu gidişe dur demek için bir aradayız. Fenerbahçemize yapılan haksızlıkları sorgulamak için buradayız. Trabzonspor maçında sporcularımıza yapılan korkunç saldırılar ve linç girişimi bardağı taşıran son damla olmuştur. Adaletsizliğin en uç noktası olan adaletsizliğin adil sayılmasıdır. Bugün burada futbol takımımızın geleceğini konuşmak için değil, aynı zamanda kulübümüzün bütünlüğünü korumak ve savunmak için bir araya geldik. Hesabı verilmeyen her haksızlık daha büyüğünü doğuruyor. Milyonlarca taraftarımızla bugün omuz omuza tek yürek olacağız. Bize yapılan haksızlıkları yarına da bırakmayacağız, kimsenin yanına da bırakmayacağız. Türk spor tarihinde milat sayılacak bir gün yaşıyoruz. Milat sayılacak tüm örnekler de bizim üzerimizden yaşanıyor. Bize yapılan her yanlış Türkiye'ye yapılmıştır. Fenerbahçe'nin her ayağa kalkışı Türkiye'nin ayağa kalkışıdır. Bugün tek yürek olarak haksızlıklar ve adaletsizlikler karşısında olacağız." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar yaptığı açılış konuşmasında şunları söyledi, "Bu tarihi günde beni ve arkadaşlarımı divan görevlendirdiğiniz için minnettarız. Bugün kulübümüzün şanlı tarihine çok önemli ve kuşaktan kuşağa anlatılacak bir sayfa daha yazmak için toplanmış bulunuyoruz."

CANLI | ALİ KOÇ KONUŞUYOR

İşte Başkan Ali Koç'un açıklamaları

"Teşekkür ediyorum, bence pankartı kaldıralım. Tüylerim diken diken oluyor. Olağanüstü katılım, olağanüstü bir kongreye. Bu şekilde tribünleri doldurmanız olağanüstü. Onun için olağanüstü diyorum. Siz bugün, bu katılımla düşmanları, trolleri boşa çıkardınız. Helal olsun size. Uzun yıllardır sadece sportif alanda değil, bir çok alanda mücadele etmek zorunda bırakıldık. Bugün burada bu şekilde bulunmamızın sebebi, göz göre göre pervasızca, namertçe emeğimizin gaspedilmesine neden olan sonuçları değerlendirmek için buradayız. Son olarak Trabzonspor maçımızda dünyanın hiçbir yerinde bitirilmeyecek bir maçı oynamak zorunda bırakıldık. Bir kez daha emeklerimiz çalınmaya ve şampiyonluğumuz elimizden alınmaya teşebbüs edilmiştir.

Bugün burada olağanüstü şekilde toplanamamızın sebebi sadece o maç değildir. Sözde şike kumpasları, otobüsümüzün kurşunlanması, kirli ittifaklarla şampiyonluklarımızın çalınması, standart dışı hakem yönetimleri, başarı için her yol mübahtır anlayışı ile hareket eden rakipler ve içinde bulunduğumuz kısır döngü bizlere artık yeter dedirtti. Ne sesimizi duyan var ve ne utanan var. Dünyanın hiçbir yerinde yaşanmayacak, izin verilmeyecek haksızlıklara 20 yıldır maruz bırakıldık."

TRABZONSPOR MAÇINDA YAŞANANLAR

"Trabzonspor maçına değinmek istiyorum çünkü bizim için bardağı taşıran son damla oldu. Maçta ve maç sonunda yaşananlar organize bir şekilde gerçekleşmiştir. Bu duruma göz yumulmuş ve müsaade edilmiştir. Gergin geçeceği apaçık belli bir maçta vali ve emniyet müdürlüğü gereken önlemi alamamıştır. Trabzon'da yaşanan güvenlik zafiyeti hiçbir şekilde hafife alınacak bir konu değildir. İçişleri Bakanlığımız gerekli soruşturmaları yapacak mı, takipçisi olacağız. Maça gelen taraftarlar aranmamıştır. Passolig kartları tüm takım taraftarlarına açılmıştır. Maskeli taraftarlara nasıl oluyorsa göz yumulmuştur. Karadeniz insanı merttir. Mert insanın yüzünde maske olmaz. Meşru müdafa yapan 3 futbolcumuz ve 2 çalışanımız PFDK'ye sevk edilmiştir. Biz 2-0 öndeyken hocamıza "Hocam istediğin takımı sahadan çekebilirsin." derken Trabzon Emniyeti gereken önlemi alamamıştır.

Biz bu maçtan beri dünyayla temas halindeyiz. Uzmanlar, hukukçular ile temas halindeyiz. TFF'deki yabancı gözlemci hakeme tam puan verdi. Bizim temasta olduğumuz yabancı uzmanlar bu hakem dışarıda olsa lisansının iptal edileceğini söylüyor."

ALİ KOÇ'TAN ERDEN TİMUR'A YANIT

"Yaşanan olayları son derece hafife alarak tek önceliği futbolcularımıza ceza verdirmeye çalışan rakiplerimizi not ettik. Bir tanesi var, yalanın insan versiyonu olurdu. Terbiyesiz, utanmadan televizyona çıkıyor ve Trabzon'da yaşanan olaylar için 'Olmamalıydı' diyerek 15 dakika boyunca bizim futbolcularımıza nasıl ceza verilmesi gerektiğini, o yarım aklıyla satır arası mesajlarla vermeye çalışıyor.

Kısacası herhalde, uslu uslu futbolcularımızın dayak yemesini bekliyorlardı. Oyuncularımız kahramanca armalarını temsil ettiler. İki camia da itidalli davranmaya çalıştık ancak perde arkasında futbolcularımıza ceza verilmesi için yapılan baskıların da farkındayız. Federasyonu aradık ve dedik ki emniyet gerekli güvenliği sağlamıyorsa, ev sahibi takım ne yapsın dedik. O sahibi olduğunuz spor medyasıyla beraber. 3 ay evvel burada galibiyetiniz kutladınız. Bu kadar mı geçmişi çabuk unutuyorsunuz. Yok efendim Mert Hakan eli cebinde gelmiş. Neresiyle gelseydi? Tünel videolara ulaşmak istiyoruz, onlara da yok diyorlar. Hem bu maçta hem de daha evvel bu şehirde oynanan maçlar bize gösteriyor ki, bu verilmeyen cezalara göre sanki orası özerk bir bölge. Orada yaşananlar, linç teşebbüsleri. Fenerbahçe'nin ülkesi ve vatanı için duruşu kurulduğundan beri apaçık ortadayken, tek bir siyasetçiden geçmiş olsun mesajı gelmemesi düşündürücüdür.

Batshuayi'nin son dakikada golü gelmesiyle Trabzon maçında da şampiyonluk yolumuza engel koyamadılar ama sanmayın ki tekrar denemeyecekler."

Ali Koç Olağanüstü Genel Kurul'a verilenen aranın ardından açıklamalarına devam etti.

İşte Fenerbahçe Başkanı'nın açıklamalarının devamı;

"Son 5 sene 5. sene bu yıl olmak kaydıyla ilk tablomuza bakalım. Bu tablo son 5 senedeki şampiyon olmuş takımların puanını gösteriyor. Hepsi 178 maç yapmış. Bu tablodaki 5 takımdan sadece Fenerbahçe'nin şampiyonluğu yok. İkinci tabloda ise son 10 sezon var. Fenerbahçe ve Galatasaray burada 348 maçta 697'şer puan toplamış. Son 9 şampiyonluk bu 4 takımın arasında paylaşılmış, Fenerbahçe yine şampiyon olamamış. Bu tabloda şampiyonluğu olmayan tek takım Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin 13 senede bir kez şampiyon olmasının sadece sportif nedenlerle olması mümkün değil. Bu sene rekabet ettiğimiz rakibimiz, bizim uğradığımız saldırı ve haksızlıkları bir kere yaşamış mı? Bugün tepkimizi isyanımızı göstermek için toplandık.

Fenerbahçe'nin başkanı olmaktan iftihar ediyorum. Bize neyin diyeti ödetilmek isteniyor? Bu saldırılar ve haksızlıklar ne zaman son bulacak? Biz ligden çekilsek kimin otobüsüne kurşun atacaklar? Kimin kulübüne ve başkanına kumpas kuracaklar? Hangi takım linç etmeye çalışacaklar? Henüz 11 yıllık kulüpken bile işgal kuvvetlerine boyun eğmeyen Fenerbahçe'yi bu zorbalıklarla teslim alabileceğinizi sanıyorsanız, çok yanılıyorsunuz. Tarihten hiç ders almamışsınız. Sizlerin huzuruna her gün ölmektense bir gün ölmek için çıktık.

Ne sonuç çıkarsa çıksın, biz Yönetim Kurulu olarak elimizden gelen tüm çabayı sarfedeceğiz. Biz 2 Nisan kararını nasıl aldık? Çok basit, maç günü gördüklerimiz sonrası Fenerbahçe'nin yek vücut olduğunu gösterip bu kurula gitme kararı olduğuna inandık. Bu süreç öfkeyle, heyecanla, kızgınlıkla alınmadı. Bizim görevimiz sizleri temsil edenler olarak burada camiamız için en doğru kararı vermek için bir yol haritası çizmeliyiz.

Futbolcularımız, İsmail Kartal hocamız, takım menajerimiz hepsiyle bir odaya girdik ve konuştuk. Kaptanlar söz aldı, hocamız söz aldı. Onlar Trabzon'dan olağanüstü bir kenetlenmeye gelmişlerdi ve dediler ki sonuna kadar, emekleriyle, terleriyle mücadele edecekler. Şampiyon olacağız dediler.

Buraya geldiniz olağanüstü ama esas olay buradan çıkınca başlıyor. Hep beraber bu gece burada karar vereceğiz. Ligden çekilme durumunda hepinizi anlıyorum. Figüran olmamakla meydanı boş bırakmak arasındaki dengeyi de iyi anlamamız gerekiyor. Burada bazı görüşler var: Şampiyonluk şansımız devam ederken, yılmadan sezon sonuna kadar devam edelim. Kalan maçlara gençlerimizle çıkalım. Ligden çekilme durumunu gelecek sezon için değerlendirelim. Ligden çekilmeyelim görüşü çok ağır bastı. Ligden çekileceğimize faaliyetleri donduralım. Bir alt lige de insek aynı MHK, aynı TFF olacak. Benzer sorunları yaşayacağız diyenler oldu."

UEFA'YLA GAYRİRESMİ GÖRÜŞME

"Futbol faaliyetlerini şu anda hiç askıya almayı değerlendirmiyoruz. Yurt dışında bir organizasyona girelim, şimdiden onun tohumunu atalım görüşü var. Ancak faaliyetleri askıya almak tekrar en alt kümeden başlamak demek. Bunun da üstünden gelebiliriz tabii. Bir diğer görüş ise üst üste ligde 2 maça çıkmamak. UEFA'yla konuştuk ve gayriresmi görüş aldık. Seneye alt ligdeyiz ama ikinciliğimiz garanti. Avrupa'da oynayabilir miyiz? UEFA, bu konuda yetkilinin federasyon olduğunu söyledi. Bu alternatifte Avrupa'nın ne olacağı belli değil.

Bu durumun mali sonuçları... Öncelikle tüm sponsorlarımıza teşekkür ediyorum. Hangi ligde olursak olalım, sponsorlarımız bize tam destek vermeye devam edeceklerini söylediler. Stadyum gelirlerinde bir sorun olacağını düşünmüyoruz. Kombine gelirinin cevabını size bırakıyorum.

Tek sıkıntı önümüzdeki sezonun yayın gelirleri. Biz Fenerbahçeliler ve Fenerbahçeli iş adamları oradaki açığı kapatacağımızdan şüphemiz yok. Önümüzdeki sezon TFF, 2. oldunuz ama alt lige düştünüz. Sizi Avrupa'ya göndermiyorum derse Avrupa gelirimiz çöpe gider. Esas konu SPK, halka açık bir şirket olduğumuz için onlar duruma bakıyorlar. Çağrı yapmak gerekebilir. Küçük yatırımcıdan bu hisseler alınabilir. Şu an Fenerbahçe'nin borsada 80-85 milyon Euro arası hissesi var. Çağrı yapıldığı taktirde herkesin gelmeyeceği net. Ben onlardan birisiyim ve hissemi bırakmam. Hatta biz gelir gider kaleminde karar bile geçebiliriz."

LİGDEN ÇEKİLME İLE İLGİLİ SON KARAR

"Yaptığımız bütün görüşmelerde en az tercih edilen opsiyon, ligden çekilme olarak ifade edildi. Buradaki sebep ne hukuk taraf ne sportif taraf. Bu opsiyonu 3 ay sonraki Genel Kurul'a kadar masadan kaldırıyoruz."

SÜPER KUPA MAÇINA ÇIKILACAK MI?

"Burada iki opsiyonumuz var. Biri hiç çıkmamak. İkinci opsiyonumuz U19 takımıyla çıkmak. Bu görüş sürecinde radikal bir tepki olacaksa Süper Kupa'yla başlamalıyız dendi. Ben buna arkadaşlarımla beraber sonuna kadar katılıyorum. İlkesel sebeplerle katılıyorum. Ülke puanı, vatan millet sakarya diyeceksin, helal olsun diyeceksin, ondan sonra da 'rakibiniz kabul etmedi' diyeceksin.

Bir karar vermeliyiz, Süper Kupa maçına hiç çıkmama veya U19'la çıkma. Süper Kupa'ya çıkmazsan Türkiye Kupası ve Süper Kupa'ya katılamama. Yöneticilere 1-3 yıl hak mahrumiyeti, bizi yakalamışken bırakmazlar. Mali açıdan çok büyük bir bedeli var mı, bilmiyoruz. Geliri yok, onu biliyoruz. Bütün organizasyon için yapılan masrafları karşılamak zorundayız. Süper Kupa maçına U19 ile çıkma opsiyonunu sizlere soracağız.

Bir diğer opsiyonumuz önümüzdeki sezon Türkiye Kupası'na katılmama. En az 2 sezon Türkiye Kupası'na katılmamız gerektiği düşüncesindeyiz. Bir karar vermeliyiz. Süper Kupa'ya çıkmazsan Türkiye Kupası ve Süper Kupa'ya kalamıyorsunuz. problem değil. Daha önemlisi 3 ay ile 1 yıl arası hak mahrumiyeti var. Herhalde bizi yakalamışken bırakmazlar. Mali açıdan çok büyük bir bedeli var mı, bilmiyoruz. Geliri yok onu biliyoruz. Bütün organizasyon için yapılan masrafları karşılamak zorundayız."

Kaynak: NTV