İftara yetişmeye çalışırken otomobille takla attılar

Düzce’de, kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek takla atan otomobildeki Şerif Kotan ve eşi Emine Kotan yaralandı. Emine Kotan'ın hayati tehlikesi bulunurken, çiftin iftara yetişmeye çalıştığı öğrenildi.
Kaza, saat 19.00 sıralarında D-100 yolunun Kervan Kavşağı mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Şerif Kotan idaresindeki 34 FOV 518 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Otomobil refüjde bulunan demirlere çarparak karşı şeride geçip takla attı. Kazada, sürücü Şerif Kotan hafif şekilde yaralanırken, eşi Emine Kotan ise araçta sıkıştı. Sıkışan kadın, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Emine Kotan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza yapan çiftin iftara yetişmeye çalıştığı öğrenilirken, kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.