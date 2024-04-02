02 Nis 2024 - 20:48- Gündem G:

Boru hattından sızan petrol dereye karıştı

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Batman’da petrol sahasındaki boru hattından sızan ham petrol, bölgeden geçen dereye karıştı.

Boru hattından sızan petrol dereye karıştı
Boru hattından sızan petrol dereye karıştı
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Batman’ın Beşiri ilçesindeki Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Silivanka petrol sahasına ait boru hattından sızan ham petrol, bölgeden geçen dereye karıştı. Ekipler iki noktada temizlik çalışması başlattı.

Beşiri ilçesi İkiköprü Beldesi'ne bağlı Durucak köyü yakınlarından geçen derede petrol sızıntısının olduğunu görenler, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen TPAO'ya bağlı ekipler, Silivanka petrol sahasına ait boru hattında sızıntı olduğunu tespit etti. Boru hattında onarım çalışması ve petrolün karıştığı derede iki noktada temizlik çalışması başlatıldı. Dereden vidanjör yardımıyla çekilen ham petrol üretim sahasına geri gönderilirken, sızıntının yer altındaki eski boruların aşınmasından kaynaklandığı belirtildi.

Kaynak: DHA

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02 Nis 2024 - 20:48 DHA Batman- Gündem

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