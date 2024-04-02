Gece kulübündeki yangına ilişkin Sinan Akçıl'dan paylaşım

İddiaya göre, Beşiktaş'ta Ramazan dolayısıyla kapalı olan 16 katlı binanın en alt katında bulunan Masquerade adlı gece kulübünde tadilat yapıldığı sırada sahnenin yanında bir patlama meydana geldi.
Yaşanan patlamanın ardından çıkan yangında birçok vatandaş hayatını kaybetti. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.
"DAHA ÖNCE KLİP ÇEKMİŞTİM"
Yaşanan bu acı olaydan sonra Sinan Akçıl'dan konuyla ilgili bir paylaşım geldi. Şarkıcı daha önce orada klip çektiğini söyledi.
Akçıl, yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:
"Yazık... Daha önce klip çektiğim ünlü bir bir gece kulübünde şimdilik 27 canımızı kaybettik. İhmali olan kim varsa cezasını çeker, İnşallah! Başımız sağolsun."
Kaynak: MYNET
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.