CHP'den Van'a heyet

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin Van'a heyet görevlendirdi.

Van Büyükşehir Belediyesi'ni yaklaşık 130 bin farkla kazanan DEM Partili Abdullah Zeydan'ın seçilme hakkının geri alınıp mazbatanın AK Partili Abdulahat Arvas'a verilmesine tepkiler sürüyor. CHP'de Genel Başkan Özgür Özel'in talimatıyla kente bir heyet gönderme kararı aldı.

CHP Genel Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde mazbatanın seçimi kazanan Abdullah Zeydan yerine ikinci gelen adaya verilmesi üzerine bir heyet görevlendirdi. Heyet, Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekilleri Sevda Erdan Kılıç, Sezgin Tanrıkulu ve Mahmut Tanal'dan oluşuyor" denildi.

Kaynak: DHA