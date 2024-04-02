Uzman çavuş silahını temizlerken kendisini vurdu!

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde evinde tabancasını temizlerken silahın kazara ateş alması sonucu jandarma uzman çavuş S.K., bacağına isabet eden kurşunla yaralandı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Gebze ilçesi Arapçeşme Mahallesi Oktay Kaya Caddesi üzerindeki bir evde meydana geldi. Kocaeli'deki bir cezaevinde görevli olan jandarma uzman çavuş S.K., evinde tabancasını temizlediği sırada silah ateş aldı. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine eve polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin kontrolünde bacağından yaralandığı anlaşılan S.K., ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA