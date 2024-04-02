Feci kaza! Şarampole devrilen traktörün sürücüsü öldü

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.
Oğuz Ertuğrul Gök yönetimindeki 80 ADR 771 plakalı traktör, Harkaçtığı köyü Savrun Çayı yakınlarında şarampole devrildi.
Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, traktörün sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Gök’ün cenazesi Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.