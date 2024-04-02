Korkunç ‘patpat’ kazası: baba ve oğlu öldü

Ordu’nun Fatsa ilçesinde 'patpat' olarak bilinen tarım aracı kontrolden çıkarak yol kenarındaki bahçeye savruldu. Ağaca çarparak duran ‘patpat’ sürücüsü Aydoğan Güzelce (47) ile oğlu Eren (15) hayatını kaybetti.
Kaza, akşam saatlerinde Kumru-Korgan karayolu Ayazlı Mahallesi’nde meydana geldi. Fatsa-Kumru yolunda seyir halinde bulunan Aydoğan Güzelce idaresindeki tarım aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan bahçeye savruldu. Araç, ağaca çarparak durabildi. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptığı kontrolde sürücü Aydoğan ile oğlu Eren Güzelce’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Baba ile oğlunun cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Fatsa Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.
Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.