Alanyaspor'un bileği bükülmüyor! 0-3

TRENDYOL Süper Lig'in 31. haftasında Güneydoğu ekibi Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olan Corendon Alanyaspor, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Kalyon Stadyumu'nda oynanan müsabakanın henüz 6. dakikasında Ahmed Hassan ile 1-0 öne geçen Alanyaspor, 32'de Oğuz Aydın ile skoru 2-0'a getirdi. 71'de tekrar sahneye çıkan Mısırlı golcü Hassan, kendisinin ikinci, takımının ise üçüncü golüne imza atarak maçın yıldızı oldu. Galibiyet serisini 4 maça çıkaran Corendon Alanyaspor 42 puana ulaştı. Son 5 haftada 4. yenilgisini alan ev sahibi Gaziantep FK ise ateş hattından kurtulamadı. Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında lider Galatasaray'ı Alanya'da konuk edecek. Cemali AYDINOĞLU

İLK 11'LER

Corendon Alanyaspor, kalede Ertuğrul Taşkıran, savunmada Hadergjonaj, Furkan Bayır, Aliti, Balkovec, orta alanda Leroy Fer, Richard, Efecan Karaca, hücumda Yusuf Özdemir, Oğuz Aydın ve ileri uçta da Ahmed Hassan ilk 11'i ile maça başlayacak.

Ev sahibi Gaziantep FK ise sahaya, Nita, Djilobodji, Mustafa Eskihallaç, Ertuğrul Ersoy, Sorescu, Monteiro, Maxim, Markovic, Ogün Özçiçek, N'Koulou, ve Dragus ilk 11'i ile çıktı. Cemali AYDINOĞLU

CANLI ANLATIM

90'+4 Maç sona erdi (0-3)

90'+4 Maçın hakemi Umit Ozturk, Gaziantep FK takımı lehine köşe atışı kararı verdi.

90'+3 Max Gradel kaleyi bulan vuruşundan gol çıkartamıyor.

90' Maçın normal süresine 4 dakika uzatma eklendi

89' Sarı kart! Florent Hadergjonaj sarı kart ile cezalandırıldı.

86' Alanyaspor takımı oyuncu değişikliği hakkını kullanıyor. Sahadan çıkan oyuncu Yusuf Özdemir, giren oyuncu Efecan Karaca.



86' Oyuncu değişikliği! Gaziantep Stadyumu stadında oynanan maçta Alanyaspor oyuncu değiştiriyor. Sahaya giren oyuncu Nuno Miguel Reis Lima, sahayı terk eden oyuncu Efecan Karaca.

83' Ogün Özçiçek isabetsiz bir şut çekiyor ve bu şut, Gaziantep şehrindeki maçta skor tabelasını değiştirmeye yetmiyor.



83' Gaziantep FK gole çok yaklaştı. Ogün Özçiçek şutunu çekiyor ancak direk gole izin vermiyor.



80' Alanyaspor oyuncu değişikliği hakkını kullanan taraf. Giren oyuncu Fatih Aksoy, çıkan oyuncu Jure Balkovec.



80' Oyuncu değişikliği! Alanyaspor için oyuncu değişikliği. Koka çıkan oyuncu, Ui-jo Hwang giren oyuncu.



79' Kaleyi bulmayan şut. Şutun sahibi Joao Novais.



78' Ev sahibi takım atağı ofsayt ile kesiliyor.



78' Mustafa Eskihellaç üst direğe takılıyor. Gaziantep FK takımı için önemli bir fırsat kaçtı.

76' Oyuncu değişikliği. Oyundan çıkan oyuncu Lazar Markovic, oyuna giren oyuncu Janio Bikel.



75' Oyuncu değişikliği! Selçuk İnan oyuncu değişikliğine gidiyor. Gaziantep Stadyumu stadında oyuna giren oyuncu Furkan Soyalp, çıkan oyuncu Alexandru Maxim.



75' Oyuncu değişikliği! Alanyaspor takımında oyuncuğu değişikiği. Giren oyuncu Joao Novais , çıkan oyuncu Richard.



75' Kaleyi bulmayan şut! Şansını deneyen oyuncu Gaziantep FK takımında Max Gradel.

72' Alanyaspor, Ahmed Hassan'ın attığı golle deplasmanda 3-0 öne geçti.

67' Gaziantep FK takımında oyuncu değişikliği. Giren oyuncu Max Gradel, çıkan oyuncu Jamiro Monteiro.

59' Alexandru Maxim, çerçeveyi bulan şutta tehlike yarattı ancak Gaziantep şehrinde skor değişmedi.

47' Gaziantep FK hücumunda kafayı vuran oyuncu Jamiro Monteiro ancak isabet yok.

46' Oyuncu değişikliği. Papy Djilobodji sahadan çıkan oyuncu, Aliou Badji maça dahil olan oyuncu.

45' İkinci yarı başladı

45'+2 İlk devre sona erdi (0-2)

45' Maçın ilk yarısına 2 dakika uzatma eklendi

42' Oyuncu değişikliği! Gaziantep FK takımında giren oyuncu Arda Kizildag, çıkan oyuncu Ertuğrul Erson.

39' Alanyaspor takımının atağı ofsayt ile kesiliyor.

35' Şut! Fakat top kaleyi bulmuyor. Alanyaspor takımında şutu çeken oyuncu Koka.

35' Gaziantep Stadyumu stadında, Alanyaspor takımı şimdi sağ taraftan köşe vuruşu kullanacak.



35' Oguz Aydin çerçeveyi bulan bir vuruş yaptı, fakat top gol çizgisini geçmedi.

32' Alanyaspor, Oğuz Aydın'ın muhteşem golüyle skoru 2-0'a getirdi.

31' Alanyaspor savunması Lazar Markovic tarafından çekilen şutu engelliyor.

26' Korner kazanan takım Gaziantep FK. Atışı kullanmak için hazırlanan oyuncu Alexandru Maxim.

22' Gaziantep Stadyumu stadında, Alexandru Maxim sahanın sağ köşe gönderinden korner atışı kullanacak.



20' Alanyaspor takımı şimdi sol taraftan köşe vuruşu kullandı ancak isabet yok.

19' Alanyaspor oyuncusu Koka şutunu çekiyor ancak top savunmadan dönüyor.

18' Ofsayt! Gaziantep Stadyumu stadında ofsayta düşen taraf Alanyaspor takımı oldu.

12' Gaziantep FK için gol şansı, fakat değerlendiremeyen oyuncu Denis Dragus.

8' Alanyaspor'da 5 numaralı Fidan Aliti sarı kart gördü.

6' Alanyaspor, Ahmed Hassan'ın attığı golle deplasmanda 1-0 öne geçti.

4' Gole yaklaşan takım Alanyaspor oldu. Kaleyi yoklayan oyuncu Yusuf Özdemir. Kaleyi bulan şutu skoru değiştirmeye yetmedi.

1' Gaziantep FK - Corendon Alanyaspor müsabakası başladı.

Kaynak: Haber Merkezi