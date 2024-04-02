İlginç olay! Kazandığı seçim sonucuna itiraz etti

31 Mart yerel seçimlerinde DEM Parti adayını 198 oy farkla geride bırakıp yeniden belediye başkanı seçilen AK Parti'li Nesrullah Tanğlay seçim sonuçlarına itiraz ederek bine aşkın geçersiz olarak sayıldığı iddia edilen oyların yeniden sayılmasını istiyor.

'GEÇERSİZ OYLARIN YENİDEN SAYILMASINI TALEP EDİYORUZ'

Yazılı açıklama yapan Tanğlay şunları söyledi:

"Biz buradayız. Bir yere gitmedik, tek bir tane 'taşıma seçmen' bilmiyoruz, tek bir hile yapmadık, tek bir tane oyu lehimize çevirmedik. Halkımızdan emin olduğumuz kadar, kendimizden de eminiz. Aksine bazı sandıklarda söz konusu partinin görevlilerinin saldırgan ısrarı neticesinde oylarımız geçersiz sayıldı, sandıkları yakma girişiminde bulundular. Bu durumda seçimlerin sonuçlarının mesnetsiz iddiaların gölgesinde kalmasını, algı operasyonlarına kurban edilmesini asla kabul etmiyoruz. Biz de yasal çerçevede seçim sonuçlarına itiraz hakkımızı kullanıyoruz. Geçersiz oyların yeniden sayılması için seçim kuruluna itirazımızı yaptık. Kurulun itirazları kabul edip, şaibeli olduğu iddia edilen bütün durumları hakkaniyet çerçevesinde incelemesini diliyoruz. Hizmetten şeref duyduğumuz değerli halkımıza yeniden hizmet etmek için kolları sıvamışken, sizleri bu gündemle yorduğumuz için üzgünüz"

Kaynak: DHA