Yeni muhtardan DJ'li kutlama

31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimlerde Datça'nın 12 bin 700 nüfusa sahip en büyük mahallesi olan İskele'nin muhtarlığına seçilen apart otel işletmecisi Meriç Bora muhtarlık ofisinin önüne herkesi davet ederek DJ eşliğinde parti verip, kutlama yaptı. 2019 yerel seçimlerde de aday olan ancak seçilemeyen Meriç Bora, 31 Mart'ta muhtarlık için 6 adayın yarıştığı seçimlerde 4 bin 373 oy aldı. Seçim öncesi eski model araçla kampanya çalışması yürüten Meriç Bora, kendisine oylarıyla destek verip, göreve getirenlere teşekkür etti.

Kaynak: DHA