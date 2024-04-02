Şok olay! Kimseye aldırış etmeden toplu taşımada uyuşturucu kullandı

İzmir Banliyö Sistemi'ne (İZBAN) binen genç bir kız etrafındaki yolculara aldırış etmeden metemfetamin olarak bilinen uyuşturucu maddeyi kullandı. Bu anlara toplu taşımadaki vatandaşlar tepki gösterdi. ve kimisi de görüntüleri kayıt altına aldı.

TARTIŞMA ÇIKTI

Genç kıza "Burada çocuklar var" ikazda bulunan vatandaşa genç kızın, “Bana hemen polis gönderir misin? Çık yukarı git şikayet et, benim de amacım o yani” dediği duyuluyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntü üzerine çok sayıda vatandaş, yaşanan olaya tepki gösterdi.

Kaynak: Haber Merkezi