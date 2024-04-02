Şok olay! Kimseye aldırış etmeden toplu taşımada uyuşturucu kullandı

İzmir Banliyö Sistemi'ne (İZBAN) binen genç bir kız etrafındaki yolculara aldırış etmeden metemfetamin olarak bilinen uyuşturucu maddeyi kullandı. Bu anlara toplu taşımadaki vatandaşlar tepki gösterdi. ve kimisi de görüntüleri kayıt altına aldı.
TARTIŞMA ÇIKTI
Genç kıza "Burada çocuklar var" ikazda bulunan vatandaşa genç kızın, “Bana hemen polis gönderir misin? Çık yukarı git şikayet et, benim de amacım o yani” dediği duyuluyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntü üzerine çok sayıda vatandaş, yaşanan olaya tepki gösterdi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.