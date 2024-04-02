MHP seçim sonuçlarına itiraz etti

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde resmi olmayan sonuçlara göre, Kütahya’da CHP’li aday Eyüp Kahveci 40 bin 712 oy, mevcut belediye başkanı ve MHP’li aday Alim Işık ise 40 bin 110 oy aldı. 602 oy farkla belediye başkanlığını kaybeden Alim Işık ve beraberindeki heyet, İlçe Seçim Kurulu’nda seçim sonuçlarına itiraz etti. Birçok hukuksuzluk tespit ettiklerini ve bu nedenle öncelikle seçim iptal ile yeniden sayım talep ettiklerini ifade edildi.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.