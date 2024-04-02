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MHP seçim sonuçlarına itiraz etti

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MHP’nin Kütahya Belediye Başkan Adayı Alim Işık, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde bazı sandıklarda usulsüzlükler olduğunu iddia ederek İlçe Seçim Kurulu’na seçim iptali ve yeniden sayım için başvuruda bulundu.

MHP seçim sonuçlarına itiraz etti mask
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31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde resmi olmayan sonuçlara göre, Kütahya’da CHP’li aday Eyüp Kahveci 40 bin 712 oy, mevcut belediye başkanı ve MHP’li aday Alim Işık ise 40 bin 110 oy aldı. 602 oy farkla belediye başkanlığını kaybeden Alim Işık ve beraberindeki heyet, İlçe Seçim Kurulu’nda seçim sonuçlarına itiraz etti. Birçok hukuksuzluk tespit ettiklerini ve bu nedenle öncelikle seçim iptal ile yeniden sayım talep ettiklerini ifade edildi.

Kaynak: DHA

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02 Nis 2024 - 18:19 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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