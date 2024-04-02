Mevduat faizinde yüzde 58 görüldü! İşte 1 milyon TL'nin getirisi...

Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından yükselişe geçen mevduat faizleri yatırımcısını sevindirmeye devam ediyor. Faizlerde yüzde 56 bandı da aşıldı ve yüzde 60'a dayandı. Peki hangi banka ne kadar faiz veriyor? İşte 3 aylık vadede 1 milyon TL'nin getirisi...

Banka banka faiz oranları ve net getirileri

AKBANK

Faiz oranı: Yüzde 58

Net getiri: 138.882 TL

Vade sonu ödeme: 1.138.882 TL

ODEABANK

Faiz oranı: Yüzde 56

Net getiri: 134.093 TL

Vade sonu ödeme: 1.134.093 TL

BURGAN BANK ON PLUS

Faiz oranı: Yüzde 52

Net getiri: 124.515 TL

Vade sonu ödeme: 1.124.515 TL

DENİZBANK

Faiz oranı: Yüzde 56

Net getiri: 134.095 TL

Vade sonu ödeme: 1.134.093 TL

EN PARA

Faiz oranı: Yüzde 54.50

Net getiri: 130.501 TL

Vade sonu ödeme: 1.130.501 TL

N KOLAY

Faiz oranı: Yüzde 48

Net getiri: 114.937 TL

Vade sonu ödeme: 1.114.937 TL

FİBABANK

Faiz oranı: 47.50

Net getiri: 113.740 TL

Vade sonu ödeme: 1.113.740 TL

GARANTİ BBVA

Faiz oranı: Yüzde 47

Net getiri: 112.542 TL

Vade sonu ödeme: 1.112.542 TL

ING BANK

Faiz oranı: Yüzde 45

Net getiri: 107.753 TL

Vade sonu ödeme: 1.107.753 TL

QNB FİNANSBANK

Faiz oranı: Yüzde 41.25

Net getiri: 98.774 TL

Vade sonu ödeme: 1.098.774 TL

İŞ BANKASI

Faiz oranı: Yüzde 27

Net getiri: 64.652 TL

Vade sonu ödeme: 1.064.652 TL

Kaynak: MYNET