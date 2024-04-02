Mevduat faizinde yüzde 58 görüldü! İşte 1 milyon TL'nin getirisi...

Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından yükselişe geçen mevduat faizleri yatırımcısını sevindirmeye devam ediyor. Faizlerde yüzde 56 bandı da aşıldı ve yüzde 60'a dayandı. Peki hangi banka ne kadar faiz veriyor? İşte 3 aylık vadede 1 milyon TL'nin getirisi...
Banka banka faiz oranları ve net getirileri
AKBANK
Faiz oranı: Yüzde 58
Net getiri: 138.882 TL
Vade sonu ödeme: 1.138.882 TL
ODEABANK
Faiz oranı: Yüzde 56
Net getiri: 134.093 TL
Vade sonu ödeme: 1.134.093 TL
BURGAN BANK ON PLUS
Faiz oranı: Yüzde 52
Net getiri: 124.515 TL
Vade sonu ödeme: 1.124.515 TL
DENİZBANK
Faiz oranı: Yüzde 56
Net getiri: 134.095 TL
Vade sonu ödeme: 1.134.093 TL
EN PARA
Faiz oranı: Yüzde 54.50
Net getiri: 130.501 TL
Vade sonu ödeme: 1.130.501 TL
N KOLAY
Faiz oranı: Yüzde 48
Net getiri: 114.937 TL
Vade sonu ödeme: 1.114.937 TL
FİBABANK
Faiz oranı: 47.50
Net getiri: 113.740 TL
Vade sonu ödeme: 1.113.740 TL
GARANTİ BBVA
Faiz oranı: Yüzde 47
Net getiri: 112.542 TL
Vade sonu ödeme: 1.112.542 TL
ING BANK
Faiz oranı: Yüzde 45
Net getiri: 107.753 TL
Vade sonu ödeme: 1.107.753 TL
QNB FİNANSBANK
Faiz oranı: Yüzde 41.25
Net getiri: 98.774 TL
Vade sonu ödeme: 1.098.774 TL
İŞ BANKASI
Faiz oranı: Yüzde 27
Net getiri: 64.652 TL
Vade sonu ödeme: 1.064.652 TL
Kaynak: MYNET
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.