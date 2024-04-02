Petek Dinçöz'ün annesi yüz gerdirme ameliyatı oldu; görenler gözlerine inanamadı

Petek Dinçöz'ün annesi Esra Süay Toğuş yüz gerdirme ameliyatı olarak adeta bambaşka birine döndü. Görenler gözlerine inanamadı. Görünümünden memnun olmayan Toğuş, yüzündeki üzgün ve düşük bakışın geçmesini istediği için operasyona karar verdiğini dile getirdi.
Toğuş'a yüz gençleştirme ameliyatı yapılırken, görüntüleri de Like&Chaos adlı hesaptan paylaşıldı. Operasyon sonrası halini gören herkes kızından daha genç durduğunu söyleyerek değişime inanamadı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.