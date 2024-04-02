6 ilçedeki seçim sonuçlarına itiraz

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde AK Parti Savur, Yeşilli, Ömerli ve Midyat ilçelerini, DEM Parti ise Büyükşehir ile Derik, Kızıltepe, Mazıdağı, Artuklu, Nusaybin ve Dargeçit ilçelerini kazandı. AK Parti İl Başkanlığı, İl Seçim Kurulu’na başvurup, DEM Parti’nin kazandığı Büyükşehir dışındaki 6 ilçedeki sonuçlara, 'sandıklarda nedeni belirtilmeden geçersiz sayılan çok sayıda oy bulunduğu gerekçesiyle' itiraz etti. İl Seçim Kurulu’nun başvuruyu değerlendireceği belirtilirken, Büyükşehir Belediyesi’ne itirazın yapılmadığı, seçimi kazanan DEM Parti’li Ahmet Türk’e yarın mazbatasının verileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA