Seçim sürecinde İnşaat halindeki binalarına dev Adem Murat Yücel posterleri asan KA Collection inşaat şirketinin sahibi Kemal Aksu'dan ilginç bir paylaşım geldi.
Aksu sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Tunahan Kasapoğlu'na meydan okuyarak, 'geldim yoktun' dedi.
İşte Aksu'nun o paylaşımı;
"Tunahan Kasapoğlu, kraldan çok kralcıydın. Alanya'da mühür bizim elimizde diyerek 3 yıldan beri beni tehdit ediyordun.
En son Çarşamba günü Pazartesi seninle görüşeceğiz demiştin, ben şimdi imar müdürlüğüne geldim ama sen yoksun. Videolarla bunu kayıt altına aldım, bütün personel şahittir.
Firavunların sonu nasıl olduysa senin de öyle oldu. Bundan sonra sana kim selam verecek göreceğiz".
Seçim kampanyası boyunca Yücel'e açık desteğini hiç esirgemeyen Aksu'nun bu paylaşımı şaşkınlık yarattı.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.