Hudutsuz Sevda'da flaş ayrılık!

İlk bölümünden itibaren büyük bir ilgiyle izlenen Hudutsuz Sevda dizisi perşembe akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Her hafta merakla beklenen dev kadrolu MedYapım imzalı dizide çok konuşulacak bir ayrılık yaşanacak.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; yönetmen koltuğunda Murat Öztürk’ün oturduğu, Bahadır Özdener’in ise kaleme aldığı dizinin önemli karakterlerinden Asiye’ye hayat veren Esra Dermancıoğlu ekibe veda edecek.
Asiye’nin ayrılığı dizideki tüm dengeleri değiştirecek.
Kaynak: MYNET
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.