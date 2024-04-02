Eziyet edilerek ölüme terk edilen Elif Nur'un davasında cezalar belli oldu

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde oturan Sibel-Gökhan Tiftik çifti, geçen yıl çeşitli suçlardan tutuklandı. O dönemde çocukları Elif Nur ile Y.T. (10) ve M.T. (13) ise halası Deniz Tiftik, amcası Sezer Tiftik ve babaannesi Cihangül Kurumlu'nun yaşadığı aynı mahalledeki eve bırakıldı. Elif Nur, 14 Aralık 2022'de evde rahatsızlandı. Solunum yetmezliği ve kusma şikayetiyle ambulansla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Elif Nur, kurtarılamadı. Elif Nur'un şüpheli görülen ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Çocukların yaşadığı evin sahibi olan hala Deniz Tiftik ile amca Sezer Tiftik, 'çocuklara kötü muamele' iddiasıyla gözaltına alınıp, tutuklandı. Elif Nur'un babaannesi Cihangül Kurumlu da 4 gün sonra yakalanıp, tutuklandı.

HİÇBİRİ SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamenin ardından Eskişehir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3 şüpheli hakkında dava açıldı Davanın karar duruşmasına tutuklu sanıklar Cihangül Kurumlu, Deniz Tiftik ve Sezer Tiftik yer aldı. Sezer Tiftik, suçsuz olduğunu belirterek, “Bu olayla uzaktan yakından alakam yok. Beraatimi talep ediyorum, ben suçsuzum. Bana iftira atıyorlar” dedi. Cihangül Kurumlu da suçlamayı kabul etmeyerek, “Çocukların kaldığı evde ben kalmıyordum. Bana iftira atıyorlar, çünkü ben bakmadım. Olayla bir alakam yoktur. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum” dedi. Deniz Tiftik de çocuklara eziyet iddiasını kabul etmeyip, “Ben bu suçlamaları hak etmedim. Çocuklara çok iyi baktım. Suçlamayı kabul etmiyorum, hakkındaki suçlamalar yalandır. Beraatimi istiyorum” diye konuştu.

CEZALARI BELLİ OLDU

Mahkeme heyeti, aç bırakılarak ölüme terk edildiği belirlenen Elif Nur'un babaannesi Cihangül Kurumlu’ya ‘kasten öldürme’ suçundan verilen 23 yıl hapis cezasını iyi hal indirimiyle 19 yıl 2 aya düşürdü. Ayrıca heyet, diğer kardeşler Y.T. (10) ve M.T.’ye (13) yönelik eziyet suçundan 10 yıl hapse hükmetti. Cihangül Kurumlu toplam 29 yıl 2 ay hapis cezası almış oldu. Diğer tutuklu sanık Elif Nur’un halası Deniz Tiftik ise kasten öldürme suçundan verilen 22 yıllık hapis cezası iyi hal indirimiyle 18 yıl 4 aya indirildi. Deniz Tiftik ayrıca diğer iki kardeşe eziyet suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Toplamda ise Deniz Tiftik 26 yıl 8 ay hapis cezası aldı.

Kaynak: DHA