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İstanbul yangınında korkunç bilanço: 29 ölü

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Son dakika haberi: Türkiye'yi yasa boğan haber İstanbul'dan geldi. Öğle saatlerinde Beşiktaş'ta 16 katlı bir binanın eksi 1 ve eksi 2. katında bulunan gece kulübünde patlama yaşandı. Nedeni öğrenilemeyen patlamada 29 kişi hayatını kaybetti. İstanbul Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olay yerine geldi. Bakan Tunç 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu. İşte tüm gelişmeler ve olay yerinden kareler.

İstanbul yangınında korkunç bilanço: 29 ölü mask
İstanbul yangınında korkunç bilanço: 29 ölü
İstanbul yangınında korkunç bilanço: 29 ölü
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Son dakika: İstanbul'da yangın faciası! 16 katlı bir binada yangın çıktı. Kahreden yangında 29 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yangınla ilgili 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya da soruşturma başlatıldığını açıkladı. İşte tüm gelişmeler...

RAMAZAN DOLAYISIYLA KAPALIYMIŞ
Olay Gayrettepe'de Yıldız Posta Caddesi Esentepe Mahallesi Gönenoğlu Sokak'ta saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan dolayısıyla kapalı olan 16 katlı binanın en alt katında bulunan Masquerade adlı gece kulübünde tadilat yapıldığı sırada sahnenin yanında bir patlama oldu.

Binanın kulüp olarak kullanılan eksi 1 ve eksi 2. katındaki yangına itfaiye ekipleri 31 araç ve 86 personelle müdahale etti.

PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 12.47’de Gayrettepe Mahallesi Gündoğdu Sokak'ta bulunan 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2. katında faaliyet gösteren eğlence merkezinde yangın çıktığı belirtildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibinin sevk edildiği kaydedilen açıklamada, "Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürülürken olayda ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetmiş, 1 kişi de ağır yaralanmıştır. Yaralılar hastanelere sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

CAN KAYBI ARTTI
İstanbul Valiliği, Beşiktaş Gayrettepe Mahallesi Gündoğdu Sokak’ta bulunan 16 katlı binanın -1 ve -2’nci katında bulunan gece kulübünde çıkan yangına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Valilik açıklamasında, “Beşiktaş İlçesi Gayrettepe Mahallesi Yıldız Posta Caddesi üzerinde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 7’ye yükselmiştir. Yangında 6’sı ağır 9 kişi de yaralanmıştır. Yaralıların bölgedeki hastanelere sevkleri yapılmaktadır” denildi.

VALİ GÜL'DEN AÇIKLAMA
İstanbul Valisi Davut Gül olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Öncelikle hepimizin başı sağolsun. Olayda 8 kişi hayatını kaybetti. Kimlikleri belli değil. Binanın altı diskotek olarak kullanılıyordu. Tadilat dolayısıyla çalışanlar yaralandı ve hayatını kaybetti. Yaralıların tedavileri devam ediyor.

Olaydan etkilenen toplam 23 kişi var. 8'i hayatını kaybetti, 15 kişi yaralı. Yaralılardan 6'sı ağır yaralı. Gece kulübünün 1987'de almış. Ruhsat 2018'de yenilenmiş." ifadelerini kullandı.

SON GELİŞME: 29 ÖLÜ
Sağlık Bakanı Koca, Beşiktaş'ta bir eğlence merkezinde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 29'a yükseldiğini bildirdi.

Kaynak: DHA

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02 Nis 2024 - 17:19 - Asayiş

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