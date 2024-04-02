Yeni dizi reyting kurbanı oldu

Atv’nin geçtiğimiz hafta pazartesi akşamı yayın hayatına başlayan dizisi Yaban Çiçekleri’nin ekran yolculuğu hemen sona erdi. Akın Akınözü ile Aslıhan Malbora’yı buluşturan dizinin 3i bölümünde final yapmasına karar verildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; O3 Medya imzalı dizinin ikinci bölümü Total'de 1.57 reytingle 27., AB’de 0.60 reytingle 44. ve ABC1’de ise 1.25 reytingle 30. oldu.

Reytinglerin dibe vurmasıyla, dizinin devam etmemesi konusunda hem kanal, hem de yapım şirketi fikir birliğine vardı.

Kaynak: KARAR