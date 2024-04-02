Muğla'da 4.5 büyüklüğünde deprem

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Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, sarsıntının yerin 11 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirdi.

Kaynak: Kandilli Rasathanesi