Yunan adalarına kapıda vize ücreti belli oldu!

Yunanistan'ın Rodos adasındaki yetkililer, 1 Nisan Pazartesi günü Türk vatandaşları için kapıda vize uygulamasının başladığını belirtti. Yunan adalarına gitmek isteyenler için fiyatlar da belli oldu. 10 adada 7 gün geçerli olacak vizenin ücreti ise 60 Euro olacak.
VİZE ÜCRETİ 60 EURO
Akşam'ın haberine göre, Yunan yetkililer, 10 Yunan adasına geçişi sağlayacak yeni vizenin 60 Euroya mal olacağını ve bu ücretin pasaport kontrolü, parmak izi kaydını içereceğini, ziyaretçilerin diğer AB üye ülkelerine seyahat etmesine izin verilmeyeceğini belirtti.
'YOĞUN TALEP VAR'
Rodos Limanı Kurulu Başkanı Vassilis Vayiannakis, dün AP'ye yaptığı açıklamada, "Yeni sistem hazır ve Türk ziyaretçilerden yoğun talep var. Bugün gelmesi planlanan herhangi bir tekne yoktu. Bu haftanın sonuna doğru varışlarımız olacak" ifadelerini kullanmıştı.
7 günlük vizeyi kapsayan 10 Yunan adasının, Sakız, Midilli, Rodos, Samos, Kos, Meis, Leros, Kalimnos, Simi, Limni'yi içeriyor; daha küçük adaların Haziran ayında uygulamaya katılması bekleniyor. Yunan kaynaklar da vize ücretinin 60 Euro olacağını ifade etmişti.
Öte yandan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Mayıs ayında Türkiye'yi ziyaret etmesi bekleniyor.
Kaynak: KARAR
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.