Alanya'da da çok kullanılıyor. Evinin önünden hırsız çalarak kayıplara karıştı

29 Mart'ta akşam saatlerinde meydana gelen olayda yüzünü kapüşonla gizleyen şüpheli, evin önündeki Alper Yalçın'a ait elektrikli bisikleti alıp, uzaklaştı. O anlar, evin güvenlik kamerasına yansıdı. Şikayet üzerine polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Elektrik bisiklet Alanya'da da çok tercih ediliyor ve havaların ısınmasıyla kullanan sayısı da artmaya başladı.

Kaynak: DHA