Kiracı terörü! Evi eşyalarıyla birlikte ateşe verdi

Hasan Kayan (53), Mamak ilçesinde 3 katlı binanın üst katındaki evinde 2 yıldır oturan Şükrü K. kirayı ödemeyince mahkemeye başvurdu. Mahkeme, 1,5 yılda kirasını 2 kez ödeyen Şükrü K.'nın evden tahliyesi yönünde karar verdi. Bunun üzerine ev sahibi kiracıdan evini boşaltmasını istedi. Şükrü K., iddiaya göre dün akşam saatlerinde içeride kendisine ait eşyalarla birlikte evi ateşe vererek kaçtı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Ancak ev kullanılamaz hale geldi. Polis, Şükrü K.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

KOMŞULARA EVİ YAKACAĞINI SÖYLEMİŞ

Ev sahibi Hasan Kayan'ın oğlu Ahmet Kayan (32), kira ücretini istediklerinde 'geçinemiyorum' cevabıyla karşılaştıklarını ifade ederek, "Kira yüksek değildi, 1500 liraydı. Yangından önce babamı bizzat kendisi arayıp 'Dava açarsanız evi yakarım, zarar veririm' diye tehdit etmişti. Yapacağını da yapmış. Neyse ki can kaybı yok. Zamanında müdahale edilmiş, kimse mağdur olmamış. Kendisi kaçıp gitmiş. Polis onu zaten bulacaktır, bundan şüphemiz yok. 6-7 ay önce dava açılmıştı, şu an bitti, kazandık. Evi tahliye süreci başlamıştı. En son polis zoruyla çıkarılması raddesine kadar gelmişti. O raddede de komşulara evi yakacağını yine kendisi de söylemiş. Evin içerisinde bir yıkım yok; ama harabe olmuş durumda" dedi.

Kaynak: DHA