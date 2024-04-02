Muhtarlık kavgası kanlı bitti

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Donalar köyünde muhtar seçilen Cengiz Sürer ile seçimde rakibi olan Galip Alkaşı arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü, tarafların yakınları da dahil oldu. Galip Alkaşı ile akrabası Mehmet Atasoy, tabanca ile vurularak yaralandı. Vücuduna 3 kurşun isabet eden Alkaşı ve Atasoy, buradaki ilk müdahalenin ardından Kastamonu'daki hastanelere sevk edildi. Alkaşı'nın durumunun ağır olduğu bildirilirken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.