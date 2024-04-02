Survivor Yunus Emre'nin başı dertte: Aleyna ile sarmaş dolaş görüntülerine karısı ne dedi?

Survivor All Star 2024 büyük kavgalar tartışmalar ve aşk iddiaları ile yayınına devam ediyor.
Aleyna ile arasında aşk iddiaları sürekli gündemde duran ve eşi Beria Özden'den 'Uzak dur' emri aldığı halde halen yakın pozlar vermeye devam eden Yunus Emre, Survivor'ın yeni tanıtımında yine Aleyna ile gündeme gelecek gibi duruyor.
Tanıtımda Hakan ile arasında bir tartışma yaşanan Yunus Emre'yi sadece Aleyna tutarken, ağzından kötü bir söz çıkıp diskalifiye olmasın diye de ağzını kapattığı görüldü.
Bu görüntülere Beria Özden'in nasıl tepki vereceği merak konusu oldu.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.