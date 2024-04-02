Anket şirketleri bu kez sınıfı geçti: İşte seçim sonucunu doğru bilen firmalar

Türkiye, 31 Mart'ta yerel yöneticilerini belirlemek için sandık başına gitti. Yerel seçimde 81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtar belirlendi.

Kesin olmayan sonuçlara göre, CHP 35, AK Parti 24, DEM Parti 10, MHP 8, Yeniden Refah Partisi 2, BBP 1, İYİ Parti 1 belediye başkanlığı kazandı. Yerel seçimde birçok büyükşehir el değiştirirken AK Parti’den CHP’ye 10 şehir geçti.

Seçimde yıllar sonra CHP birincilik koltuğuna otururken AK Parti büyük kayıp yaşadı.

Seçimden günler önce anket çalışmalarını paylaşan araştırma şirketlerinin tahminlerini tutup tutmadığı ise merak konusu oldu.

İSTANBUL SEÇİM ANKETLERİ

İstanbul'da Anadolu Ajansı'nın açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 51.14, AK Parti'nin adayı Murat Kurum yüzde 39.59, Mehmet Altınöz yüzde 2.61, Meral Danış Beştaş yüzde 2.12, Azmi Karamahmutoğlu yüzde 2.12, Buğra Kavuncu yüzde 0.63 oy aldı.

Metropol Araştırma

CHP Adayı Ekrem İmamoğlu: Yüzde 48,6

AK Parti Adayı Murat Kurum: Yüzde 37,0

PANOROMATR

CHP Adayı Ekrem İmamoğlu: 44,7,

AK Parti Adayı Murat Kurum: 37,5

Sonar Araştırma

CHP Adayı Ekrem İmamoğlu: 47,3

AK Parti Adayı Murat Kurum: 40,4

ORC Araştırma

CHP Adayı Ekrem İmamoğlu: 39,3

AK Parti Adayı Murat Kurum: 40,6

ASAL Araştırma

Ekrem İmamoğlu: 41,9

Murat Kurum: 40,8

Aksoy Araştırma

Ekrem İmamoğlu: Yüzde 49.9

Murat Kurum: Yüzde 36.9

BETİMAR

Ekrem İmamoğlu: Yüzde 48

Murat Kurum: Yüzde 38,3

AREA Araştırma

Ekrem İmamoğlu: Yüzde 42,8

Murat Kurum: yüzde 40,0

ANKARA SEÇİM ANKETLERİ

AA'nın açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre Ankara'da CHP'nin adayı Mansur Yavaş yüzde 60.44, AK Parti'nin adayı Turgut Altınok yüzde 31.68, Yeniden Refah Partisi adayı yüzde 3.13, Zafer Partisi adayı yüzde 1.51 oy aldı.

AREA Araştırma

Mansur Yavaş: 60,1

Turgut Altınok: 30,5

HBS Araştırma

Mansur Yavaş: Yüzde 43,2

Turgut Altınok: Yüzde 36, 1

ASAL Araştırma

Mansur Yavaş: 54,4

Turgut Altınok:33,8

ORC Araştırma

Mansur Yavaş: 51,5

Turgut Altınok:36,2

İZMİR SEÇİM ANKETLERİ

Anadolu Ajansı'nın açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre İzmir'de CHP'nin adayı Cemil Tugay yüzde 48.97, AK Parti'nin adayı yüzde 37.06, DEM Parti'nin adayı yüzde 4.19 ve İYİ Parti'nin adayı Ümit Özlale ise yüzde 3.64 oy aldı.

PİAR Araştırma

Cemil Tugay: Yüzde 50.4

Hamza Dağ: Yüzde 37.5

ASAL Araştırma

Cemil Tugay: Yüzde 45.5

Hamza Dağ: Yüzde 35.8

ORC Araştırma

Cemil Tugay: Yüzde 44,9

Hamza Dağ: Yüzde 36,2

AREA Araştırma

Cemil Tugay: Yüzde 42,8

Hamza Dağ: Yüzde 38,7

Kaynak: Karar