Anket şirketleri bu kez sınıfı geçti: İşte seçim sonucunu doğru bilen firmalar

Türkiye, 31 Mart'ta yerel yöneticilerini belirlemek için sandık başına gitti. Yerel seçimde 81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtar belirlendi.
Kesin olmayan sonuçlara göre, CHP 35, AK Parti 24, DEM Parti 10, MHP 8, Yeniden Refah Partisi 2, BBP 1, İYİ Parti 1 belediye başkanlığı kazandı. Yerel seçimde birçok büyükşehir el değiştirirken AK Parti’den CHP’ye 10 şehir geçti.
Seçimde yıllar sonra CHP birincilik koltuğuna otururken AK Parti büyük kayıp yaşadı.
Seçimden günler önce anket çalışmalarını paylaşan araştırma şirketlerinin tahminlerini tutup tutmadığı ise merak konusu oldu.
İSTANBUL SEÇİM ANKETLERİ
İstanbul'da Anadolu Ajansı'nın açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 51.14, AK Parti'nin adayı Murat Kurum yüzde 39.59, Mehmet Altınöz yüzde 2.61, Meral Danış Beştaş yüzde 2.12, Azmi Karamahmutoğlu yüzde 2.12, Buğra Kavuncu yüzde 0.63 oy aldı.
Metropol Araştırma
CHP Adayı Ekrem İmamoğlu: Yüzde 48,6
AK Parti Adayı Murat Kurum: Yüzde 37,0
PANOROMATR
CHP Adayı Ekrem İmamoğlu: 44,7,
AK Parti Adayı Murat Kurum: 37,5
Sonar Araştırma
CHP Adayı Ekrem İmamoğlu: 47,3
AK Parti Adayı Murat Kurum: 40,4
ORC Araştırma
CHP Adayı Ekrem İmamoğlu: 39,3
AK Parti Adayı Murat Kurum: 40,6
ASAL Araştırma
Ekrem İmamoğlu: 41,9
Murat Kurum: 40,8
Aksoy Araştırma
Ekrem İmamoğlu: Yüzde 49.9
Murat Kurum: Yüzde 36.9
BETİMAR
Ekrem İmamoğlu: Yüzde 48
Murat Kurum: Yüzde 38,3
AREA Araştırma
Ekrem İmamoğlu: Yüzde 42,8
Murat Kurum: yüzde 40,0
ANKARA SEÇİM ANKETLERİ
AA'nın açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre Ankara'da CHP'nin adayı Mansur Yavaş yüzde 60.44, AK Parti'nin adayı Turgut Altınok yüzde 31.68, Yeniden Refah Partisi adayı yüzde 3.13, Zafer Partisi adayı yüzde 1.51 oy aldı.
AREA Araştırma
Mansur Yavaş: 60,1
Turgut Altınok: 30,5
HBS Araştırma
Mansur Yavaş: Yüzde 43,2
Turgut Altınok: Yüzde 36, 1
ASAL Araştırma
Mansur Yavaş: 54,4
Turgut Altınok:33,8
ORC Araştırma
Mansur Yavaş: 51,5
Turgut Altınok:36,2
İZMİR SEÇİM ANKETLERİ
Anadolu Ajansı'nın açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre İzmir'de CHP'nin adayı Cemil Tugay yüzde 48.97, AK Parti'nin adayı yüzde 37.06, DEM Parti'nin adayı yüzde 4.19 ve İYİ Parti'nin adayı Ümit Özlale ise yüzde 3.64 oy aldı.
PİAR Araştırma
Cemil Tugay: Yüzde 50.4
Hamza Dağ: Yüzde 37.5
ASAL Araştırma
Cemil Tugay: Yüzde 45.5
Hamza Dağ: Yüzde 35.8
ORC Araştırma
Cemil Tugay: Yüzde 44,9
Hamza Dağ: Yüzde 36,2
AREA Araştırma
Cemil Tugay: Yüzde 42,8
Hamza Dağ: Yüzde 38,7
Kaynak: Karar
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.