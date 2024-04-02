Alanya’da gökyüzü uçurtmalarla renklendi: ‘Otizm eksiklik değil farklılıktır’

ALANYA Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü’nde, kamuoyunun dikkatini çekmek ve otizmin bir hastalık olmadığına vurgu yapmak için özel çocuklarla birlikte etkinlik düzenledi. Bugün saat 10:00 da Karayolları Başkanlar Parkı'nda otizmli öğrenciler ile birlikte balon ve uçurtma etkinliği yapıldı. ‘Farklılıkların farkındayız’ sloganıyla düzenlenen etkinlikte, özel öğrenciler ve öğretmenleri gökyüzüne mavi balon uçurdu. Ardından Alanya Endüstri Meslek Lisesi tarafından hazırlanan uçurtmalar gökyüzü ile buluştu. Öğrenciler velileriyle birlikte keyifli bir gün geçirdi. Konuya ilişkin Dim TV’ye özel açıklamalarda bulunan Alanya Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, “2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla Alanya Milli Eğitim Müdürlüğü olarak farkındalık oluşturmak için böyle bir etkinlik yapmak istedik. Alanya Endüstri Meslek Lisesi tarafından uçurtmalar hazırlandı. Günün anlamına uygun mavi balonları gökyüzüne bıraktık. Daha sonra uçurtmaları uçurduk. Otizmli öğrencilerimiz bizim için çok kıymetliler. Otizm eksiklik değil farklılıktır. Değer verildiği ve iyi eğitim verildiği takdirde otizmli öğrenciler kendi hayatlarını idame ettirebilirler. Üstelik öğrencilerimiz üretime de katkı sağlayabilirler. Biz de otizmli bireyler için farkındalık oluşturmak için uçurtma etkinliğinde buluştuk. Katkı sağlayan Alanya Endüstri Meslek Lisesi’ne ve Alanya Belediyesi’ne teşekkür ederim” ifadelerini kullandı. (Şerife ÇOBAN)