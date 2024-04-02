'Eşimle birlikte olamıyorum' diyen kadının itirafları ağızları açık bıraktı: 'Hoca hoca gezdik, hastanelik oldum'

Hafta içi her gün Beyaz TV'de ekrana gelen Esra Ezmeci İle Yeni Baştan programına gelen itiraflar herkesi şaşırtıyor. Programa bu defa yeni evli olduğunu söyleyen Tuğçe Hanım'ın anlattıkları damga vurdu.

Eşini çok sevdiğini söyleyen Tuğçe Hanım 'Eşimle birlikte olamıyorum. Birkaç kez denedik ama bir türlü yapamadım. Bir keresinde acillik bile oldum. Serum yedim.' dedi.

'HOCA HOCA GEZDİK...'

Bu olayın çevreden duyulduğunu da söyleyen Tuğçe Hanım eşinin ailesinin kendisine 'Sende cinler vardır. Büyü yapılmıştır' dediklerini ve bu yüzden hoca hoca gezdiklerini açıkladı.

Eşiyle arasının açılmaya başladığını söyleyen Tuğçe Hanım, Esra Ezmeci'den bu konuda yardım istedi.

Esra Ezmeci'de 'Şu an yaşadığınız şey vajinusmus olarak gözüküyor. Özellikle bizim ülkemizde çok fazla görüyoruz. Sanki çok korkutucu, ürkütücü bir olaymış gibi anlatıldığı için cinsellikten uzaklaşıyorsunuz. Psikolojik tedavisiz bunu önlemek mümkün değil' dedi.

Kaynak: Haber Merkezi