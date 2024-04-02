02 Nis 2024 - 14:53 - Asayiş

Son Dakika! Van'da sokaklar karıştı: Yeni bir kaosun ayak sesleri

DEM Parti'nin 'tulum çıkararak' tüm ilçeleri kazandığı Van'da yeni bir gelişme yaşandı. Van İl Seçim Kurulu, yüzde 55 oy alan Abdullah Zeydan'ın yerine ikinci sıradaki AK Parti adayı Abdulahat Arvas'ın belediye başkanı olmasına karar verdi. DEM Parti'den çok sert bir açıklama gelirken, Van sokakları ise karıştı. Polisin zaman zaman müdahalesi sürüyor.