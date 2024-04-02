Van seçim sonuçlarıyla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. DEM Parti Van Büyükşehir Belediye başkan adayı Abdullah Zeydan'ın yüzde 55 oy olarak kazandığı seçimlerde 14 ilçenin 14'ünde de DEM Parti adayları birinci geldi. Mazbata almaya hazırlanan DEM Partili Zeydan'a kötü haber geldi.
VAN İL SEÇİM KURULU: KAZANAN AK PARTİ'NİN ADAYI
Van İl Seçim Kurulu, Abdullah Zeydan'ın yerine yüzde 27'lik oy oranıyla ikinci sırada seçimi tamamlayan AK Parti adayı Abdulahat Arvas'ı belediye başkanı olarak belirledi.
DEM PARTİ'DEN SERT AÇIKLAMA
DEM Parti, Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdullah Zeydan'ın memnu hakkının Adalet Bakanlığı tarafından mesai bitimine 5 dakika kala yapılan itiraz üzerine geri alındığını duyurdu.
PROTESTOLARA POLİS MÜDAHALESİ
Binlerce kişi DEM Parti Van İl Örgütü'ne giderken, zaman zaman tansiyonun yükseldiği görüldü. DEM Partililerin protestosuna polis müdahale etti. Bölgede gerilim sürüyor.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.