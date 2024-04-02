Son Dakika! İstanbul'da gece kulübü yandı! ölü sayısı hızla artıyor

Son dakika haberi: İstanbul'da yangın faciası! 16 katlı bir binada yangın çıktı. 5 kişi yangında hayatını kaybederken yaralıların da olduğu belirtildi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

16 KATLI BİNADA YANGIN

Olay Gayrettepe'de Yıldız Posta Caddesi Esentepe Mahallesi Gönenoğlu Sokak'ta saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan dolayısıyla kapalı olan 16 katlı binanın en alt katında bulunan Masquerade adlı gece kulübünde tadilat yapıldığı sırada sahnenin yanında bir patlama oldu.



Binanın kulüp olarak kullanılan eksi 1 ve eksi 2. katındaki yangına itfaiye ekipleri 31 araç ve 86 personelle müdahale etti.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 12.47’de Gayrettepe Mahallesi Gündoğdu Sokak'ta bulunan 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2. katında faaliyet gösteren eğlence merkezinde yangın çıktığı belirtildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibinin sevk edildiği kaydedilen açıklamada, "Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürülürken olayda ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetmiş, 1 kişi de ağır yaralanmıştır. Yaralılar hastanelere sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.



CAN KAYBI ARTTI

Valilikten yapılan son açıklamada ise, 5 kişinin hayatını kaybettiği, 5'i ağır 11 kişinin yaralandığı bildirildi.