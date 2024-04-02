Vincenzo Montella'nın ayrılmasının ardından Adana Demirspor'un teknik direktörlüğüne getirilen Hollandalı teknik adam Patrick Kluivert, 20 maçta takımın başında yer aldı. Adana Demirspor'da 4 Aralık'ta görevine son verilen Patrick Kluivert, Güney ekibinde yaşadığı süreci Hollanda basınına anlattı. Kluivert, Adana Demirspor'un eski başkanı Murat Sancak hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

20 MAÇTA GÖREV YAPTI

Adana Demirspor, Vincenzo Montella'nın görevden ayrılmasının ardından yine yabancı bir teknik direktörü göreve getirdi. Dönemin Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Hollandalı teknik adam Patrick Kluivert'ı takımın başına getirdi. Sezona UEFA Avrupa Konferans Ligi ön eleme maçlarıyla başlayan Adana Demirspor, Kluivert önderliğinde Cluj ve Osijek engellerini aşarak Konferans Ligi play-off turuna kalmayı başardı. Belçika ekibi Genk'e iki maç sonunda penaltı atışlarıyla elenen Adana Demirspor gözünü Süper Lig'e çevirdi. Patrick Kluivert yönetimindeki Güney ekibi Hollandalı teknik adamla 16 maçta 6 galibiyet 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Üst üste gelen kötü sonuçların ardından 4 Aralık 2023'te Adana Demirspor, Kluivert'ın görevine son verdi.

AYLAR SONRA KONUŞTU! MURAT SANCAK İÇİN OLAY SÖZLER

Adana Demirspor'un eski teknik direktörü Patrick Kluivert, Hollanda basınına olay açıklamalarda bulundu. Kluivert yaptığı açıklamada, "Adana Demirspor'da işler iyi gidiyordu ilerliyorduk ama bir anda her şey değişti. Başkan, sahada selfieler çekmeye ve Instagram'da canlı yayın açmaya başladı. Bu durum, hem personeli hem de beni biraz rahatsız etmeye başladı. Bu durumun belki de Türkiye'de normal olabileceğini düşündük." dedi.

"MAAŞLAR GEÇ YATMAYA BAŞLADI"

Maaşları zamanında alamadıklarını söyleyen Hollandalı çalıştırıcı, "İyi gidiyorduk fakat maaşlar geç yatmaya başladı, futbolcular rahatsız oldu. Neredeyse 3 ay maaş alamadık." ifadelerini kullandı.

"PARAMI FIFA ALACAK"

Ayrılık süreciyle ilgili ise, "Sivasspor mağlubiyeti sonrası daha önce anlaşma sağladığımız yönetici geldi ve ayrılmak istediklerini iletti, ben de istemedim. Takımdaki üstünlüğümü kaybettiğimi düşündüler ama durum öyle değildi. Vadesi geçmiş ödemelerin bir kuruşunu alamadım. Bu konu artık FIFA'da! Eninde sonunda alırım ama bu çok can sıkıcı bir durum." açıklamasını yaptı.

"AJAX OLSA GÜZEL OLURDU"

Ajax'ı çalıştırmak istediğini söyleyen Kluivert, "Ajax'tan bir iş talep etmek için Hollanda'ya gelmedim fakat kulübü bu şekilde görmek acı veriyor. Ne olur bilinmez, şu anda kimseyle konuşmadım. Ajax'tan neden teklif almadığım soruluyor. Bunu ben de kendime soruyorum. Bunun için uygun olduğumu düşünüyorum. Kişisel anlamda deneyimlerimi oyunculara iyi bir şekilde aktarabildiğimi düşünüyorum. Ben kesinlikle bir Ajax adamıyım. Ön plana çıkmak ve buna benzer bir şeyin peşinde değilim ama olsa güzel olurdu." dedi.

Kaynak: Skorer