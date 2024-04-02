Cumhuriyet tarihinin en az oy alan partisi oldu: Sadece 3 oy

Resmi olmayan sonuçlara göre, Türkiye genelinde CHP’nin yüzde 37,76 oyla birinci bitirdiği ve 35 ilin belediyesini kazandığı seçimlerde birçok rekor da ortaya çıktı.

Yerel seçimlerde sadece Bolu’nun Mudurnu ilçesinde belediye başkan adayı gösteren Güç Birliği Partisi, beklediği oy desteğini sağlayamadı. Güç Birliği Partisi’nin adayı Mustafa Doğramacı, seçimlerde 3 oy aldı. Böylece parti, yerel seçimleri Türkiye genelinde 3 oyla tamamlamış oldu.

Araştırmacı Mert Uzunsoy, Güç Birliği Partisi’nin aldığı oyun, Türkiye’de ilk kez bir partinin aldığı en düşük oy olarak kayıtlara geçtiğini belirtti.

Uzunsoy, X hesabından şunları yazdı: “ Seçim verilerini birçok açıdan ele alıp analiz edeceğiz ancak ilk olarak en ilginç verilerden birini paylaşayım. Seçime yalnızca Mudurnu’da katılan Güç Birliği Partisi toplamda yalnızca üç (3) oy elde etti. Ve cumhuriyet tarihinde bir seçimde en az oy alan siyasi parti oldu.”