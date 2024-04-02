Adem Murat Yücel Alanya seçmenine seslendi: Kazanan demokrasimiz olmuştur

31 Mart Pazar günü sandığa giderek demokratik hakkını kullanan seçmene teşekkür eden Adem Murat Yücel yayınladığı mesajda, “Yerel seçimleri vatandaşlarımızın takdiri ile demokratik bir şekilde geride bıraktık. Öncelikle sandığa giderek, oy hakkını kullanan bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. 10 yıl Kestel’imize, ardından da 10 yıl büyük Alanya’mıza onurla, gururla ve büyük bir özveriyle hizmet etme şerefine nail oldum. Alanya’mız kararını vermiş ve netice itibariyle kazanan demokrasimiz olmuştur. Kıymetli vatandaşlarımızın vermiş olduğu karara saygı duyduğumu vurgulayarak Alanya’mızın yeni Belediye Başkanı seçilen Sayın Osman Tarık Özçelik ve ekibini tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum. 20 yıl boyunca yanımda yer alan, bu kadim kente hizmet için gecesini gündüzüne katan değerli mesai arkadaşlarıma, yol ve dava arkadaşlarıma en önemlisi de bugünlere gelmemde emeklerini ödeyemeyeceğim kıymetli aile fertlerime tek tek teşekkür ediyorum. Seçim çalışması sürecinde bizlerle yürüyen, her zaman destekleriyle bizlere büyük bir güç veren gönül dostlarıma ve bütün hemşehrilerime de sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Seçim sonuçlarının Alanya’mıza, ülkemize ve milletimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.