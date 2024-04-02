02 Nis 2024 - 11:50- Ekonomi G:

Osman Tarık Özçelik ve Muhittin Böcek ne kadar maaş alacak? İşte belediye başkanı ve muhtar maaşları

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Bütün ülkenin pür dikkat takip ettiği ve kıran kırana geçen bir kampanyanın ardından yerel seçimlerde galipler de belli oldu. Alanya'da kazanan Osman Tarık Özçelik ve Antalya Büyükşehir'i kazanan Muhittin Böcek kaç lira maaş alacak? Türkiye'de Belediye Başkanı maaşları kaç lira?

Osman Tarık Özçelik ve Muhittin Böcek ne kadar maaş alacak? İşte belediye başkanı ve muhtar maaşları mask
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Yerel seçimlerde galip gelen binlerce belediye başkanı ve muhtar maaşları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 30 büyükşehir belediyesi, 51 il belediyesi, 922 ilçe belediyesi başkanlıkları ile 32.244 mahalle, ve 18.264 köy muhtarlığı için seçim yapıldı. Göreve yeni seçilenlerin alacağı maaşlar herkesçe merak ediliyor.

50 BİNDEN FAZLA MUHTAR VAR

Belediye başkanlarının maaşları kanunla düzenleniyor ve görev yaptıkları yerin nüfusuna göre değişiyor. Maaşları memur maaş zamlarına bağlı olarak 6 ayda bir artıyor. Kanunda yer alan gösterge üzerinden hesaplanan brüt maaşlardan ilk olarak sosyal sigorta primi kesiliyor. Kalan tutar üzerinden gelir vergisi ve damga vergisi alınıyor. 2024 yılında, prim kesintisinden sonraki kazançların 110 bin liraya kadarlık kısmından yüzde 15, 110 bin -230 bin lira arasındaki kısmından yüzde 20, 230 bin – 870 bin lira arasındaki kısmından yüzde 27, 875 bin – 3 milyon lira arasındaki kısmından yüzde 35 oranında gelir vergisi kesiliyor.

BELEDİYE BAŞKANI MAAŞLARI KAÇ LİRA?

Yerleşim yeri nüfusuna göre belediye başkanlarının brüt maaşları TL olarak şöyle:

Nüfusu 2.0001’den fazla: 176.735 TL

Nüfusu 1.000.001-2.000.000 arasında: 144.300 TL

Nüfusu 500.001-1.000.000 arasında: 119.670 TL

ALANYA BELEDİYE BAŞKANI MAAŞI 104.453 

Nüfusu 250.001-500.000 arasında: 104.453 TL. 

Nüfusu 100.001-250.000 arasında: 89.235 TL

Nüfusu 50.001-100.000 arasında: 77.822 TL

Nüfusu 10.001-50.000 arasında: 62.605 TL

Nüfusu 10.000’e kadar olan: 54.996 TL

Nüfusu 50.001’den az olan il merkezi belediyeler: 77.822 TL

Belediye başkanları izin, hastalık veya başka bir sebeple görev başında bulunmadığı zamanlarda, belediye meclisi üyelerinden birini başkan vekili olarak görevlendiriyor. Başkan vekiline, belediye başkanının aylık ödeneğinin gün hesabı üzerinden ödenek veriliyor.

BELEDİYE MECLİSLERİ BELİRLİYOR

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın yazısına göre belediye meclisi üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için huzur hakkı ödeniyor. Günlük huzur hakkı tutarı, belediye başkanının brüt ödeneğinin günlük tutarının 3’te 1’ini geçmemek üzere, belediye meclisleri tarafından belirleniyor. Hesaplanan brüt tutar üzerinden gelir vergisi ve damga vergisi kesiliyor.

Belediye encümeni başkan ve üyelerine, nüfusu 10.000'e kadar olan belediyelerde 2.663 TL, nüfusu 10.001-50.000 arasında olan belediyelerde 3.424 TL, 50.001-200.000 arasında olan belediyelerde 4.565 TL ve 200.001'in üzerinde olan belediyelerde ise 5.707 TL tutarında aylık brüt ödenek veriliyor. Encümenin memur üyelerine bu tutarların yarısı ödeniyor. Büyükşehir belediye encümenlerinin başkan ve üyelerinin aylık ödenek tutarı ise 2024 yılında 9.130 TL olarak uygulanıyor.

MUHTARLARA ASGARİ ÜCRET

Köy ve mahalle muhtarlarının normal ödeneği göstergeye göre belirleniyor. Ancak, gösterge ile belirlenen tutar net asgari ücretin altında kalırsa net asgari ücrete tamamlanıyor. Muhtarların bu yılın ilk yarısındaki gösterge karşılığı aylıkları 11.223 TL. Bu tutar net asgari ücret olan 17.002 TL’ye tamamlanarak aylık maaş ödenecek.

Kaynak: Haber Merkezi

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02 Nis 2024 - 11:50 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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