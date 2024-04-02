- Gündem

Sinan Oğan'ın lüks malikanesi ilk kez görüntülendi! Futbol sahası bile var...

ABONE OL Google News Sayfamız

2023 genel seçimlerinde Zafer Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı olduktan sonra 2. turda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyen Sinan Oğan'ın mal varlığı uzun zamandır tartışma konusu. Seçim sonrası Ankara Gölbaşı'nda 800 m2'den oluşan bir malikaneyi 30 milyon TL'ye satın aldığı iddia edilen Oğan'ın konuk olduğu bir programda malikanesinin 1 milyon dolardan fazla ettiğini, futbol ve voleybol sahasının olduğunu söylemesi gündem oldu.

Sinan Oğan'ın lüks malikanesi ilk kez görüntülendi! Futbol sahası bile var...
Video için play'e tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Geçtiğimiz genel seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı olduktan sonra 2. turda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiği destekle gündem olan Sinan Oğan'ın seçimin ardından servetine servet kattığı iddiaları uzun süredir gündemde.

LÜKS EVİNİN KAPILARINI AÇTI
Seçimin ardından Ankara Gölbaşı'nda 7 dönümlük arsa ve 800 m2'den oluşan bir malikaneyi 30 milyon lira ödeyerek satın aldığı iddia edilen Oğan, lüks evinin kapılarını Azerbaycan'da yayın yapan bir programa açtı.

" FUTBOL VE VOLEYBOL SAHASI VAR"
Evinin bahçesinden görüntüler yayınlanan Oğan röportaj sırasında "Burası 1 milyon dolardan fazla eder. İçinde futbol ve voleybol sahası var, açık hava sineması var" dedi.

AZERİ GAZETECİNİN SORUSUNA GÜLEREK YANIT VERDİ
Azeri medya mensubunun, "Ben 1 milyon dolarlık bir bahçeye mi gelirdim, eve mi gelirdim?" sorusu üzerine ise Oğan gülerek "Burası 1 milyon dolardan daha fazla eder. Aşağıda bizim birazdan oraya da bakarız. Futbol sahamız var. Kızım voleybola gidiyor. Ufak bir voleybol sahamız var. Yani burası büyük bir yer. Geniş bir yer. O yüzden yani buraya bir milyon dolar verseler vermem" dedi.

GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU
Sinan Oğan'ın lüks malikanesinde verdiği röportaj ve sarf ettiği sözler kısa sürede gündem oldu.

Kaynak: Sondakika

# Bir, Yer, sonra, Hava, var, futbol

02 Nis 2024 - 11:07 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Diğer sürücülerin hayatlarını hiçe saydılar! O anlar kameralara yansıdı mask
Diğer sürücülerin hayatlarını hiçe saydılar! O anlar kameralara yansıdı
Korkutan deprem mask
Korkutan deprem
SSK-Bağkur ve Emekli Sandığı ikramiye ödemesi yarın başlıyor! mask
SSK-Bağkur ve Emekli Sandığı ikramiye ödemesi yarın başlıyor!
Kan donduran olay! Yaşlı ev sahibinin makatına PVC boru soktular mask
Kan donduran olay! Yaşlı ev sahibinin makatına PVC boru soktular
Feci olay! Boşanma aşamasındaki eşini vurdu sonra rehin aldı mask
Feci olay! Boşanma aşamasındaki eşini vurdu sonra rehin aldı
Alanya'daki istismar skandalında ilk duruşma görüldü: Ses duyulmasın diye elektrik süpürgesini çalıştırdı mask
Alanya'daki istismar skandalında ilk duruşma görüldü: Ses duyulmasın diye elektrik süpürgesini çalıştırdı
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber