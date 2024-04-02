Sinan Oğan'ın lüks malikanesi ilk kez görüntülendi! Futbol sahası bile var...

Geçtiğimiz genel seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı olduktan sonra 2. turda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiği destekle gündem olan Sinan Oğan'ın seçimin ardından servetine servet kattığı iddiaları uzun süredir gündemde.
LÜKS EVİNİN KAPILARINI AÇTI
Seçimin ardından Ankara Gölbaşı'nda 7 dönümlük arsa ve 800 m2'den oluşan bir malikaneyi 30 milyon lira ödeyerek satın aldığı iddia edilen Oğan, lüks evinin kapılarını Azerbaycan'da yayın yapan bir programa açtı.
" FUTBOL VE VOLEYBOL SAHASI VAR"
Evinin bahçesinden görüntüler yayınlanan Oğan röportaj sırasında "Burası 1 milyon dolardan fazla eder. İçinde futbol ve voleybol sahası var, açık hava sineması var" dedi.
AZERİ GAZETECİNİN SORUSUNA GÜLEREK YANIT VERDİ
Azeri medya mensubunun, "Ben 1 milyon dolarlık bir bahçeye mi gelirdim, eve mi gelirdim?" sorusu üzerine ise Oğan gülerek "Burası 1 milyon dolardan daha fazla eder. Aşağıda bizim birazdan oraya da bakarız. Futbol sahamız var. Kızım voleybola gidiyor. Ufak bir voleybol sahamız var. Yani burası büyük bir yer. Geniş bir yer. O yüzden yani buraya bir milyon dolar verseler vermem" dedi.
GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU
Sinan Oğan'ın lüks malikanesinde verdiği röportaj ve sarf ettiği sözler kısa sürede gündem oldu.
Kaynak: Sondakika
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.