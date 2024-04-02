Otomotiv sektöründe yeni kriz! Pazarda çöküş yaşandı

Elektrikli otomobillerin en önemli aksamlarından birisi olan lityum aküleri, arz fazlası ve talep azalması nedeniyle aşırı fiyat kaybı yaşadı. Tesla’nın sahibi Elon Musk’ın Temmuz 2002 yılında lityum aküleri üretimi hakkında ‘’Lityumu işlemeyi acilen tavsiye ederim. Bu para basmak için lisans demek’’ ifadesini kullandığı dönem artık geride kaldı.

Lityum olmadan elektrikli otomobillerin çalışması mümkün değil. Dünyanın en hafif metali olan lityum araç elektriğinin depolandığı vazgeçilmez bir metal. Elektrikli araçlara olan talebin artmasıyla son beş yıl içinde lityum üretimi de beş katı artış kaydetti.

Musk’un yukarıdaki açıklamayı yaptığı yıllarda lityum akü fiyatları bir yıl içinde beş kat artış kaydetmiş, piyasada lityum talebi karşılanamaz duruma gelmişti. Ancak aktüel olarak lityum pazarı tam bir çöküş içinde. ABD ve Avrupa’da elektrikli otomobillere olan talep artık beklenen oranlarda artmıyor. Buna karşılık lityum akü üreticileri, talebin daha da fazla artacağını hesap ederek daha fazla akü üretti. Bu da arz fazlasına ve fiyatların aşırı derecede düşmesine yol açtı. Akü üretiminde kullanılan nikel ve kobalt madenlerinin fiyatları da aşırı derecede düştü.

DÜŞÜŞ MÜŞTERİLERE YARADI

Akü fiyatlarının düşmesi ağır rekabetin yaşandığı e-otomobil piyasasında müşterilerin işine yarıyor. Lityum aküler e-otomobillerin en pahalı aksamı. Otomobil üreticileri lityum akülerindeki fiyat kırılmalarını müşterilerine yansıtarak, rekabette ayakta kalmaya çalışıyor. Çinli e-otomobil üreticisi BYD, Seagull marka e-otomobilinin fiyatını 9 bin euroya kadar düşürdü.

Lityum fiyatlarındaki düşüşleri beklenmedik biçimde geldi ve fiyatların zirve yaptığı 2022 yılına göre yüzde 80’lik bir düşüş yaşandı. Lityumun fiyatları e-otomobil furyasının başlamadığı dönemlerdeki düzeyin altına düştü.

Küresel lityum talebi büyük ölçüde e-otomobillerden geliyor. Bütün cep telefonlarında da lityum iyon aküleri kullanılıyor ancak dünyadaki lityum üretiminin yüzde 80’i e-otomobillerde elektrik depolamak için kullanılıyor.

HESAPLAR TUTMADI

Amerikan e-otomobil üreticisi GM geçtiğimiz yıl planladığının yarısı kadar e-otomobil satabildi. Mercedes’de satış hedeflerini büyük oranda düşürmek zorunda kaldı. VW de e-otomobil modellerinin üretimini ciddi oranda azalttı. Amerikan üretici Fiskers, otomobilleri Avrupa’da da piyasaya sürülmüş olmasına rağmen iflasın eşiğine gelmiş durumda.

Fiyatların düşük olması nedeniyle lityum üreticileri yeni yatırımlar yapmaktan kaçınıyor. Yatırımcılar da bu sektöre artık destek vermek istemiyor. Lityum olmadan üretilebilen Natriyum-Iyon aküleri de üretiliyor. Ancak bu aküler verimlilik olarak Lityum İyon akülerin düzeyinde değil.

Kaynak: Karar