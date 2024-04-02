Aldatılan kadının intikamı ağır oldu: Adamın pe..ni kesti

Rusya’nın Mendeleyevsk kentinde bir adam karısının penisini bıçakla kestikten sonra tamamen çıplak bir şekilde yerde kanlar içinde yatarken bulundu.

Olay yerine gelen polis ekipleri karşılaştıkları manzara karşısında şoke olurken genç kadın ve eşinin ihanet yüzünden aralarında tartışma yaşandığı belirtildi.

Rusya'nın Mendeleyevsk kentinde 34 yaşındaki Tatyana Rykova isimli kadın ve kocası arasında kıskançlık yüzünden yaşanan tartışmada sinirler gerildi. Kıskanç kadın ihaneti itiraf eden kocasını affetmedi. Kocasının kendisini aldattığını öğrenen kadın mutfaktan aldığı bıçakla eşinin cinsel organını kesti.