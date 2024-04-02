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Aldatılan kadının intikamı ağır oldu: Adamın pe..ni kesti

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Aldatıldığını öğrenen eş kıskançlık krizine girdi! Öfkeden deliye dönen kadın kocasının mahrem yerlerini kesti

Aldatılan kadının intikamı ağır oldu: Adamın pe..ni kesti mask
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Rusya’nın Mendeleyevsk kentinde  bir adam karısının penisini bıçakla kestikten  sonra tamamen çıplak bir şekilde yerde kanlar içinde yatarken bulundu.

Olay yerine gelen  polis ekipleri karşılaştıkları manzara karşısında şoke olurken genç kadın ve eşinin ihanet yüzünden aralarında tartışma yaşandığı belirtildi.

Rusya'nın Mendeleyevsk kentinde 34 yaşındaki Tatyana Rykova isimli kadın ve kocası arasında kıskançlık yüzünden yaşanan tartışmada sinirler gerildi. Kıskanç kadın ihaneti itiraf eden kocasını affetmedi. Kocasının kendisini aldattığını öğrenen kadın mutfaktan aldığı bıçakla eşinin cinsel organını kesti.

# Bir, Gelen, sonra, Polis

02 Nis 2024 - 10:22 - Dünya

Mahreç  Haber Merkezi

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