Acil nakit ihtiyacı olana 100.000 TL verilecek

Bayram kredisi başvurusu yaparken bankaya ibraz etmeniz gereken belgeler;
T.C. kimlik kartı, sürücü belgesi veya pasaport
Çalışma durumunuza göre gelir belgesi
Son üç ay içerisinde adınıza düzenlenmiş bir fatura
Başvuruların değerlendirilmesinde kredi notu önemli bir faktördür ve düzenli bir gelire sahip olmak gerekmektedir. Ancak, bazı durumlarda küçük miktarlarda çekilen kredilerde kredi notu kriteri esnetilebilmektedir.
Örnek olarak, QNB FinansBank’tan 100.000 TL bayram kredisi çekmeyi düşünelim. Farklı vadelerde çekilen krediler için aylık faiz oranları ve geri ödeme tutarları şu şekildedir:
12 ay vadeli kredi için aylık faiz oranı %4.54 ve aylık taksit tutarı 11.864 TL olup, toplam geri ödeme tutarı 142.939 TL’dir.
24 ay vadeli kredi için aylık faiz oranı %4.44 ve aylık taksit tutarı 7.801 TL olup, toplam geri ödeme tutarı 187.795 TL’dir.
6 ay vadeli kredi için aylık faiz oranı %4.54 ve aylık taksit tutarı 20.274 TL olup, toplam geri ödeme tutarı 122.217 TL’dir.
Bu veriler doğrultusunda, farklı vadelerde çekilen krediler için en avantajlı faiz oranı ve geri ödeme tutarı hesaplanarak, vatandaşların en uygun seçeneği değerlendirmesi önerilir.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.