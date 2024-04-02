02 Nis 2024 - 10:11- Gündem G:

Diğer sürücülerin hayatlarını hiçe saydılar! O anlar kameralara yansıdı

ABONE OL Google News Sayfamız

BAĞCILAR'da, taksi şoförü TEM Otoyolu'nda kendisine yol vermeyen kamyonet şoförünü kilometrelerce takip etti.

Diğer sürücülerin hayatlarını hiçe saydılar! O anlar kameralara yansıdı
Diğer sürücülerin hayatlarını hiçe saydılar! O anlar kameralara yansıdı
+3
Video için play'e tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

BAĞCILAR'da, taksi şoförü TEM Otoyolu'nda kendisine yol vermeyen kamyonet şoförünü kilometrelerce takip etti. Kamyonet şoförü taksinin önüne aracını sürerken, taksi şoförü de trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek manevralar yaptı. Otoyoldaki tehlikeli inatlaşma cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, TEM Otoyolu Bağcılar'da Fatih istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki 34 TCD 40 plakalı taksinin şoförü şerit değiştirmek istedi; yan şeritteki kamyonet şoförü yol vermek istemedi. Duruma sinirlenen taksi şoförü kamyoneti kilometrelerce takip etti. Kamyonet şoförü aracını taksinin üzerine sürdü. Kamyonetin önüne geçen taksi şoförü ise, aracıyla trafikte tehlikeli manevralar yaptı. Kamyonetin önünde ilerlediği sırada frene basan taksi şoförü kazaya davetiye çıkardı. Bir süre sonra hızlanan taksi, yol ayrımında beklediği kamyoneti tekrar takip etmeye başladı. O anlar hem kamyonet şoförünün hem de başka bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

----------------------------

(Cep Telefonu)

-Kamyonetin taksinin önüne kırması

-Taksinin manevraları

-Taksinin kamyonete tampon yapması

-Taksinin kamyonetin yavaşlayarak önünden gitmesi

-Taksinin virajda kamyoneti beklemesi

# Bir, etti, sonra, fatih, başladı

02 Nis 2024 - 10:11 DHA İstanbul- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Korkutan deprem mask
Korkutan deprem
SSK-Bağkur ve Emekli Sandığı ikramiye ödemesi yarın başlıyor! mask
SSK-Bağkur ve Emekli Sandığı ikramiye ödemesi yarın başlıyor!
Kan donduran olay! Yaşlı ev sahibinin makatına PVC boru soktular mask
Kan donduran olay! Yaşlı ev sahibinin makatına PVC boru soktular
Feci olay! Boşanma aşamasındaki eşini vurdu sonra rehin aldı mask
Feci olay! Boşanma aşamasındaki eşini vurdu sonra rehin aldı
Alanya'daki istismar skandalında ilk duruşma görüldü: Ses duyulmasın diye elektrik süpürgesini çalıştırdı mask
Alanya'daki istismar skandalında ilk duruşma görüldü: Ses duyulmasın diye elektrik süpürgesini çalıştırdı
Türkiye'nin en genç bağımsız belediye başkanı oldu mask
Türkiye'nin en genç bağımsız belediye başkanı oldu
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber