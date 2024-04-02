Alanya'da korkunç kaza: Motosiklet yayalara daldı! Ölü ve yaralılar var

Kaza, Konaklı Mahallesi'nde dün saat 21.30 saatlerinde meydana geldi. E.A. yönetimindeki 07 BMA 994 plakalı motosiklet yolun karşısına geçmeye çalışan Selim Büyük'e ve yol kenarında bulunan İ.K.'ye çarptı. Kazada motosiklet sürücü E.A., İ.K. ve Selim Büyük yaralandı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptıkları ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilçedeki hastaneye götürdüğü yaralılardan Selim Büyük kurtarılamadı. İ.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu, motosiklet sürücüsü E.A.'nın ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde E.A.'nın kullandığı motosikletin Selim Büyük ile İ.K.'ye çarptığı, çarpmanın şiddetiyle de yayalardan birinin ve motosikletin yerde sürüklendiği görüldü. Çevredeki vatandaşların da kazayı görür görmez yaralılara yardım için koştukları anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.