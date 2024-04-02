Emekli aylıklarına kesinti şoku: SGK uzmanı duyurdu

2024’ün “emekliler yılı” ilan edilmesine rağmen, emekli maaşlarında yaşanan bu erime, birçok emeklinin zor durumda kalmasına neden olabilir. Ocak ayında yapılan zam, memur emeklilerini ve SGK ile Bağ Kur emeklilerini yüzde 49.25 oranında memnun etti ancak bu artış, birçok emeklinin yaşam standartlarını iyileştirmekten uzak kaldı. Çünkü çoğu emeklinin geliri, 15 bin liralık açlık sınırının altında kalmaya devam ediyor.

Emekliler, seyyanen zam beklentisiyle gelecek zamların umudunu taşırken, son gelen açıklamalar umutları dağ gibi eritti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı açıklamalar, emekli aylıklarının Temmuz ayına kadar yeniden değerlendirileceğini ancak bu tarihten önce bir zammın söz konusu olmadığını gösteriyor.

SGK Uzmanı Özgür Erdursun’un hesaplarına göre, Temmuz ayına kadar en düşük emekli maaşı olan 10 bin TL’nin değerinde 5 bin liralık bir erime yaşanacak. Bu durum, emeklilerin maddi sıkıntılarını daha da derinleştirebilir. Ayrıca, asgari ücretle çalışanların da maaşlarında belirgin bir düşüş yaşanması bekleniyor. Erdursun’un ifadesiyle, gelecek iyileştirmelerin fiyat artışları karşısında yetersiz kalabileceği endişesi hakim.