Özçelik DİM TV'ye konuk oldu: "Kolları sıvadık, başlıyoruz"

KÜRESEL Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı ve DİM Medya Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim ve DİM TV Ana Haber Sunucusu Gülser Yiğit'in sorularını yanıtlayan Osman Özçelik, canlı yayında çarpıcı açıklamalar yaptı.

İşte Özçelik'in açıklamalarından satır başları:

" Seçim sürecinde her yere girdik çıktık, insanların gözlerindeki ışığı gördüm. Seçim akşamı o kalabalığı görünce gözlerimden bir kaç damla yaş geldi. Biz Alanya Belediyesi'nin iç işleyişinden memnun değiliz. Biz dedikoduyla iş yapmıyoruz. Biz ilk iş olarak belediyenin içindeki çarklarla ilgili çalışacağız. Bana bu süreçte 3 ay verin. Önce gözlemleyeceğiz ve sonrasında gerekeni yapacağız. O çarklar kendi kendine çalışır hale gelecek. Kimseye karşı ön yargıyla koltuğa oturmayacağız. Çalışmak istemeyenlerin yerini doldururuz, pırlanta gibi ekibimiz var. Biz aile olarak siyasetten çok uzakta kalmadık CHP çizgisiyle devam ettik ama aktif politikanın içine girmedim. Ailemizde aktif siyaset yapanlar oldu. Kazandığımızı anladığımızda meclise seçilen arkadaşlarımızla ağlayarak kutladık. Zor bir göreve talip olduk ama bu görevi arkadaşlarımız la başaracağımızı biliyoruz. Alanya mutlu, huzurlu, adalet li bir şekilde yönetildiğinde bize oy verenler gurur duyacak.

Sonuçlar tam beklediğimiz gibi oldu. Biz analitik çalışan, matematikle çalışan bir ekibiz. Seçimden üç gün önce anketler açıklandı. Bu rakam bizim için 45.1'di ve 45.3 aldık. Neredeyse sıfır hata ile sonucu seçim öncesinde aldık. Biz halkımıza her zaman doğru söyledik. Bu dönem çok verimli çalışacağız. Halk bize Büyükşehir de sizde dedi. 5 yıl sonunda hiçbir bahane üretemeyeceğiz. Biz bu şansı iyi değerlendireceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek ile birlikte çok güzel işler yapacağız. Yeni yöntemlerle büyükşehirle birlikte arıtma tesisinin olduğu bölgede çalışmalar yapacağız ve Alanya'yı o pis kokudan kurtaracağız. Alanyaspor bizim için bir değer. Alanyaspor tesislerini istemeyiz diye bir şey söz konusu olamaz. Muhittin Başkanımızla ortak çalışma yaparız. Adem Başkan aradı, tebrik etti. Mevlüt Çavuşoğlu Bey de aradı, farklı partilerden de arayıp tebrik edenler oldu. Bu seçim sonuçları, özellikle ekonomik nedenlerden dolayı iktidara bir uyarı oldu"