Gelir İdaresi başvuruları başladı! Son gün 30 nisan...

Gelir İdaresi Başkanlığın internet sitesinde yapılan duyuruya göre, mükelleflerin, 2023 hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamelerini, 30 Nisan'a kadar Dijital Vergi Dairesi https://dijital.gib.gov.tr/portal/login üzerinden elektronik ortamda verebileceği bildirildi.

Tahakkuk eden kurumlar vergisi ödemeleri 30 Nisan mesai saati sonuna kadar bağlı bulunan daire seçilerek Dijital Vergi Dairesi'nden veya GİB Mobil uygulaması üzerinden anlaşmalı banka/kredi kartları aracılığıyla yapılabiliyor olacak.

Vergi mükellefleri, diğer yandan ödemelerini anlaşmalı bankaların şubelerinden, alternatif ödeme kanallarından (internet, telefon ve mobil bankacılık) ve PTT şubelerinden yapabilecekler.

Kaynak: Kamu Son Haber